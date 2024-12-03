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文博會「巷仔Niau」 奪Taiwan Design大獎

2024/12/3 12:08（12/3 12:16 更新）
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2024台灣文化創意博覽會吉祥物「巷仔Niau」造型淘氣，深受喜愛，獲選2024年「Taiwan Design BEST 100」年度設計獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月3日
2024台灣文化創意博覽會吉祥物「巷仔Niau」造型淘氣，深受喜愛，獲選2024年「Taiwan Design BEST 100」年度設計獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）2024年台灣文化創意博覽會吉祥物「巷仔Niau」深受喜愛，台南市政府文化局今天表示，「巷仔Niau」已獲選今年「Taiwan Design BEST 100」年度設計獎。

台南市文化局指出，「巷仔Niau」造型討喜，作品身上涵蓋俗稱「鯤鯓」的濱海沙洲、荷蘭帆船、老鼠等重要意象，點出台南和大航海時代的連結，相當有創意。

「巷仔Niau」呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵。

文化局表示，「巷仔Niau」初始設計並非現在樣子，設計團隊最早以虎爺發想，橘紅色為主色調，設計成「大貓」意象，卻缺乏台南連結及特色，最終才提出17世紀麒麟尾貓相關研究，創造出台南、貓與大航海時代海上貿易緊密連結的關鍵文化元素，成功亮相。

2024年文博會期間，台南市長黃偉哲在臉書（Facebook）公開「巷仔Niau」出沒地點，包括巨大化8隻、巨星化1隻，私心推薦隱藏版1隻及巷仔內22隻。

8隻巨大化「巷仔Niau」分布於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟，以及水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心。（編輯：張雅淨）1131203

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