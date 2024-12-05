菜鳥法醫直擊死亡現場 第一手紀錄為冰冷遺體發聲

（中央社記者葉冠吟台北5日電）經歷200多具死狀各異遺體與911事件數以萬計無名屍塊，翻開「告訴我，你是怎麼死的」一書，像跟隨法醫作者穿越警方封鎖線，推開驗屍室大門，直視死亡真面目，為死者發聲。

你知道嗎，「肝臟」是法醫最難駕馭的器官，「特別是酗酒者肥大的肝臟，活像抹油的豬仔，在驗屍房裡亂竄。」而許多法醫使用器具在五金行就買得到，例如修剪樹枝的剪刀可拿來剪斷肋骨。孤獨的味道，則是獨居老人在公寓中過世的屍臭。如何除屍臭，得請整棟公寓的人一起煮咖啡，連續沸騰幾小時。

以上資訊來自法醫病理學家、「告訴我，你是怎麼死的」作者茱蒂．梅琳涅克（Judy Melinek）的第一手工作紀錄心得。根據臉譜出版書訊，在美國911恐怖事件發生的前2個月，梅琳涅克與家人來到紐約，開始她在紐約市醫事檢察處的2年訓練。這裡有毒死、摔死、溺死、絞死、被害死等各種死法、死因迥異的冰冷遺體。

她的工作內容不只有執行驗屍、調查死亡現場，還必須出庭作證、慰問哀慟的家屬。她得學著習慣腐屍的臭味、學著不去想像驗屍檯上的遺體臨死前受了多少苦。雖然辛苦，但她仍熱愛這一切。

臉譜出版指出，梅琳涅克也是911事件當時待命，以及往後8個月全心投入遺骸辨識的30名醫生之一，她還未從震撼中恢復，就得繼續面對接連而來的炭疽熱生化攻擊，還有美國航空587航班的墜毀事件。當時她已懷了第2胎，於是一邊感受新生命在肚子裡成長，一邊研究剛殞落的生命留下的軀殼。

擔任菜鳥法醫期間，梅琳涅克見證了人類最赤裸不堪的一面，承擔無數死者與生者的苦痛，然而這一切造就了後來的她。如今她已是經手上千餘件驗屍案的資深法醫，持續為死者發聲並撫慰生者。

而多年法醫職涯對梅琳涅克最深的體悟，便是「要能每天面對死亡、親眼看個透徹，最重要的是要對生者有愛。」（編輯：張雅淨）1131205