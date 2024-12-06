百年古蹟東石郡役所 嘉縣府爭取1億元經費修復

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）即將邁入百年歷史的嘉義縣古蹟東石郡役所，因年代久遠、結構陳舊，嘉縣文化觀光局今年4月向文化部爭取補助修復經費新台幣1億元，期待早日重現光彩，成為朴子市觀光亮點。

東石郡役所原為嘉義縣警察局朴子分局使用，因建構年代久遠，整體結構陳舊，使用上有危險性，2022年朴子分局已遷至新建的辦公廳舍，目前空間閒置中。

嘉義縣文觀局文資科今天告訴中央社記者，為妥善維護近百年古蹟建築存續，縣府進行文化資產活化及再利用可行性評估，現已完成調查及規劃設計，希望盡速啟動修復計畫。

文資科說，4月時已提報文化部修復計畫，列出補助維修經費約1億元，可能金額過於龐大，文化部尚未回覆。

文資科指出，整修完成後，將設置藝文與文史空間，展示東石郡文化紀事、朴子市城市記憶，並有農特產展售空間與市民閱讀空間，建物周邊則成為民眾休憩廣場，並設有舞台可舉辦各類活動。

東石郡役所位於朴子市，建於大正14年（1925年）於2006年公告登錄為歷史建築，2014年1月正式公告指定為嘉義縣定古蹟東石郡役所。（編輯：郭諭儒）1131206