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台灣設計週開跑 一探AI與生活創新運用

2024/12/7 20:53
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（中央社記者王寶兒台北7日電）呼應AI（人工智能）科技浪潮，第2屆台灣設計週今天起展開，主題展從公司、學校、研究單位等不同角度，呈現多種AI應用方式與思考，如能夠安排居家設計的AI、請AI提供設計方法等。

台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，主題展由策展人謝宗諺及協同策展人游麲、林唯哲企劃，以The Gateway（意即：門）為起點，象徵通往世界的入口，代表著AI串連起人們與世界現有與未知經驗，讓創意不斷延展，催生出全新的創作與生活。

謝宗諺透過台灣設計研究院表示，AI的世界就像人們剛進入新石器時代，手握原始工具，滿心好奇地摸索。「AI並不是完美無瑕的超能力，它需要我們的情感與創造力來驅動。最珍貴的是，人類擁有犯錯和試驗的自由，而這正是設計的泉源。」

今年台灣設計週共有34組國內外設計團隊、9場論壇、5場設計夜活動。主題展策展團隊則以電影「2001：太空漫遊」中猿人觸碰黑方塊的經典場景為靈感，以黑色為主色調，象徵科技與人類智慧相遇的那一刻，並以展品呈現生成式AI與工作、生活結合的多元可能。

如作品「語意搜尋者＋合成敘事者」，由電腦輔助建築設計專家鄭偉君與空間互動設計團隊Studio MMR 聯手打造，這件組合式作品將AI導入家居設計，「語意搜尋者」藉由大量蒐集台灣人最喜歡的家居風格，並經由問答獲取觀眾對居家風格的偏好，再將資料傳送至「合成敘事者」，即時生成對應的室內設計。

或是由和碩設計打造的「設計占卜預言實驗室」，探索設計是否可以像占卜一樣，提前預測最佳解法。和碩設計團隊擁有豐富的工業設計經驗，這次透過AI模擬設計者與使用者的需求偏好，展現設計精準化的可能性。

台灣設計研究院表示，除主題展，同時還有「字母與象徵：波蘭設計的情感地圖」、「金點設計展」等展共同展出。「波蘭」為台灣設計週夥伴國，今年也邀請多名波蘭設計師以及插畫家來台參與講座，替2024台灣設計週設計論壇，增添前所未有的學習機會。

台灣設計週即日起於松山文創園區展開至15日。（編輯：李亨山）1131207

#台灣
#台灣設計研究院
#波蘭
#經濟部產業發展署
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