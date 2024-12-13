廢棄漁網眼鏡、老食人便當 奪金點年度特別獎

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（中央社記者王寶兒台北13日電）體現追求永續的當代共識，運用廢棄漁網製作的「Hibāng 山林系全循環眼鏡」，今晚奪金點設計獎最大獎「年度特別獎」，讓民眾理解獨居長輩飲食困境的「老食人便當」同獲殊榮。

台灣設計研究院晚間舉行2024金點設計獎頒獎典禮，近年海外參賽作品近5成，今年新南向國家報名件數更創下歷史新高，包括泰國、馬來西亞、新加坡等地皆有設計師參賽。而韓國設計大師安尚秀、日本GK工業設計社長朝倉重德及知名設計師色部義昭等，今年皆為決審評審。

2024金點設計獎共138件作品入圍年度最佳設計獎，最終有32件作品獲獎，其中產品設計類10件、傳達設計類7件、空間設計類10件、整合設計類5件。朝倉重德表示，獲獎關鍵在於作品能向人們與研發者傳遞深刻有力的訊息，具有指向未來的前瞻性，並展現出設計品質應該追求的高度。

今年2件年度特別獎作品，分別為好說設計有限公司的「Hibāng 山林系全循環眼鏡」，還有不來梅股份有限公司與社團法人銀色大門老人福利協會合作的「老食人便當」。

「Hibāng 山林系全循環眼鏡」以無螺絲卡榫設計搭配回收體系達成零廢棄目標，好說設計創辦人歐世勛表示，這是他們第2次挑戰金點獎，如名稱中的「循環」一樣，他認為設計師僅是循環中小小一環，期望努力將大眾連結在一起。

而「老食人便當」並非真正的便當，而是取代傳統募捐方式的創新體驗式捐款，不來梅團隊運用便當造型的圖卡設計，讓觀者能閱讀獨居長輩的飲食困境，並放置於無人商店機台供消費者免費拿取，趣味體驗也讓捐款金額成長164％。

不來梅團隊表示，期望透過作品照亮更多生活在角落、無人照顧的老人，他們還有許多故事等待被聽見，但關懷的人不夠多，也希望透過設計將溫暖帶給長輩。

2024金點設計獎及金點概念設計獎完整得獎名單將公布於官網。（編輯：郭諭儒）1131213