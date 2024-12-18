百件樂高作品、世界潮流文化 歲末屏菸展出

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東屏菸1936文化基地歲末推出2大特展，「FUN玩樂高風」以7大主題、百件作品打造樂高世界；「世界潮展開」向英國、美國等4國經典文化致敬，讓觀者宛如1秒飛國外。

屏東縣長周春米表示，歲末迎新之際放眼世界，以潮流為主題，推出2大特展。備受親子喜愛的樂高展，運用上百件樂高展品打造世界地圖，從傳統積木到最先進科技，近距離感受精緻細節。「世界潮展開」有許多原創潮流沉浸體驗，帶領民眾從屏東出發，探索不同文化時尚風潮。

屏東縣政府文化處表示，「世界潮展開」分4大展區，在屏菸8、9號倉庫展出，呈現以英國、美國、日本與法國4國孕育而生的潮流時尚經典代表。

文化處說明，英國展區布置理髮廳與西服店，讓觀者了解英式造型如何影響當代時尚設計；美國展區街頭塗鴉藝術，展現狂野無拘束美式創作本色；日本展區擺設復古電動遊戲機、扭蛋機、拍貼機，以及日本風靡世界的次文化和動漫風潮；法國浪漫優雅花都則播放左岸香頌樂曲，展期至明年11月2日。

「FUN玩樂高風」主題巡迴展則在屏菸10號倉庫展出。文化處指出，展覽由丹麥樂高總部參與規劃指導，以全新策展概念重新詮釋樂高，透過數位互動與實體展品虛實結合，將樂高融入創意情境體驗空間。

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文化處說明，展覽涵蓋旅遊與歷史、藝術設計與音樂、運動與遊戲、娛樂、大自然與動物、交通工具、科學與科技共7大主題，從世界奇觀到電影魔法、神秘太空探索到流行文化時尚代表、夢幻經典名車到雋永建築傑作等令人驚豔。

文化處提及，樂高展邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智共同參與規劃，並創作6件經典作品，其中包括屏菸屢獲設計獎的「山形牆」。此外也透過數位互動裝置，重現「蒙娜麗莎」向經典名畫致敬，還可創作屬於自己的拼砌音樂，或讓樂高街頭畫家現場繪製馬賽克肖像，展期至明年4月6日。（編輯：張雅淨）1131218

屏東屏菸1936文化基地歲末推出2大特展，其中「FUN玩樂高風」以7大主題、百件作品打造樂高世界，屏東縣長周春米（圖）18日開心出席導覽活動。中央社記者黃郁菁攝 113年12月18日

「FUN玩樂高風」主題巡迴展正在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，將樂高融入創意情境體驗空間，其中在科學與科技展區更精巧呈現太空世界。中央社記者黃郁菁攝 113年12月18日

屏東屏菸1936文化基地於歲末年終推出2大特展，其中「世界潮展開」分4大展區，美國展區呈現街頭塗鴉藝術，展現狂野無拘束美式創作本色。中央社記者黃郁菁攝 113年12月18日