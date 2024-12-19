聽書漸成流行 「巨流河」擠進最多播放次數榜

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）網路書店博客來今天公布電子書、「聽書」暢銷榜，文學作品「巨流河」擠進最多播放次數榜，心理勵志書「我可能錯了」則為今年度銷售榜冠軍。

根據博客來今天發布新聞稿，近年網路書市除了電子書連年成長外，用聽的「有聲書」也備受讀者喜愛，心理勵志類成長更超過3成。

從收聽行為分析，消費者最愛播放的內容包括「巨流河」、「王思迅 講易經-全集64卦」等長篇，以及「一聽就懂的古典音樂史」、「英語輕鬆學」等學習類作品。

「完聽榜（全部聽完）」以心理勵志類與台灣史類受青睞，如「李崇建：一週一練習，一年學會冰山理論」、「開箱臺灣史」，吸引大量聽眾定期跟聽。

除了「聽書」外，讀者也嘗試「聽雜誌」，博客來商業雜誌暢讀有近2萬種，年訂戶數成長2成。博客來即日起至明年1月8日，特別開放讀者選購「商業雜誌暢讀365天」或「暢聽訂閱365天」優惠。

此外，兒童聽書產品項目年增率翻倍，暢銷書包括「彼得與他的寶貝」、「修煉Ⅰ：動物精的祕密」，讓更多學齡前兒童有機會接觸好作品。

博客來有聲書/線上課程榜資訊，詳見：https://www.books.com.tw/web/annual100_cat/06。（編輯：張雅淨）1131219