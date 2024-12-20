北美館將展覽廢棄物變文創 永續迎館慶

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（中央社記者王寶兒台北20日電）1檔展覽結束往往留下多種廢棄材料，北美館迎年度北美館日，今年推出北美館循環計畫（TFAM↔REUSE），將廢棄物變成隨行包，在21日開放全天免費入館同時啟售。

台北市立美術館透過新聞稿表示，北美館循環計畫（TFAM↔REUSE）以Not Just Today,Upcycle for All為理念，與台灣在地不同設計師進行材料分析、回收再製研究及測試，將展覽廢棄材料轉化為創意衍生品，也試圖延續展覽的感受記憶，循環回美術館內，並創造藝術走入生活的多種新可能。

首波衍生品以「2023台北雙年展：小世界」回收的展覽宣傳帆布及路燈旗布為材料，由團隊UndergroundStudio操刀，透過手工縫紉結合當代設計美學，打造美術館寄物專用的「循環觀眾包」及民眾可帶走的「循環隨行包」。

北美館在1983年12月24日開館，在24日前後會舉行「北美館日」慶週年，今年北美館日活動邀請舞蹈家古名伸創立的古舞團，帶來結合移動式的舞蹈展演「漸見」，共計8個演出場次，將在21日演出。

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「漸見」為長約90分鐘的舞蹈作品，由11名舞者呈現，演出將以北美館的多個樓層作為舞台，分散於各場域並同時進行多段內容，不同段落的表演者將隨機加入其他表演場域。觀眾入場會得到演出地圖，在觀演時間內可依自由選擇觀賞順序。

2024北美館日將在21日登場，全天開放免費入場外，北美館表示，21日上午9時30分與下午1時時段中，在1樓大廳服務櫃台使用「循環觀眾包」的前25名觀眾，將有機會隨機獲得當期展覽「喧囂的孤獨：台灣膠彩百年尋道」中陳進「悠閒」或林之助「小閒」的彩色標籤貼。（編輯：陳政偉）1131220