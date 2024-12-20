加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

張曉風新春開講 「為了一碗蛇羹」分享寫作心路

2024/12/20 20:14（12/20 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家張曉風新春首場演講，將以「為了一碗蛇羹」為題分享寫作心路，2025年1月8日將在紀州庵文學森林新館2樓舉行，免費參加。（紀州庵文學森林提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年12月20日
作家張曉風新春首場演講，將以「為了一碗蛇羹」為題分享寫作心路，2025年1月8日將在紀州庵文學森林新館2樓舉行，免費參加。（紀州庵文學森林提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北20日電）作家張曉風新春第1場演講，將以「為了一碗蛇羹」為題分享寫作心路，開放大眾免費參加。

根據台北市閱讀寫作協會發布的新聞稿，張曉風認為自己欠古典文學一份情，如果不好好研讀，並好好轉手布施，那就太對不起歷代古人了。

張曉風持續創作60多年，成為後輩作者典範，作品深入淺出，文章常入選兩岸教科書，她曾經擁有特別權力，可以大聲嚴責部長級的人物，但她不希罕那份權力。她最引以為榮的，卻是遠赴泰北山區，走過黃泥路，去探視苟延殘喘的二戰老兵。

張曉風曾公開表示，台灣已經進入長壽社會，但活這麼久要幹嘛，她建議大家把自己的故事講出來，台北市閱讀寫作協會連續多年出版「我和一枝筆在路上」專書，就是一群真誠寫下日常感動的人所促成，「這條路不一定是去旅行，而是在人生路上、思考的路上帶著一枝筆」。

張曉風講座「為了一碗蛇羹」明年1月8日在紀州庵文學森林新館2樓舉行，中場有張曉風收藏品年度義賣活動，所得捐助公益團體。

有意者可上網報名：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1642.htm。（編輯：管中維）1131220

#張曉風
#第二次世界大戰
張曉風
全國傑出通識教師 用感知報告、桌遊豐富教學
第二次世界大戰
美媒：台灣與全球連結繁榮 防中共灰色地帶作戰阻斷裴洛西訪盧森堡紀念突出部戰役80週年 摔跤入院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：