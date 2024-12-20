張曉風新春開講 「為了一碗蛇羹」分享寫作心路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北20日電）作家張曉風新春第1場演講，將以「為了一碗蛇羹」為題分享寫作心路，開放大眾免費參加。

根據台北市閱讀寫作協會發布的新聞稿，張曉風認為自己欠古典文學一份情，如果不好好研讀，並好好轉手布施，那就太對不起歷代古人了。

張曉風持續創作60多年，成為後輩作者典範，作品深入淺出，文章常入選兩岸教科書，她曾經擁有特別權力，可以大聲嚴責部長級的人物，但她不希罕那份權力。她最引以為榮的，卻是遠赴泰北山區，走過黃泥路，去探視苟延殘喘的二戰老兵。

張曉風曾公開表示，台灣已經進入長壽社會，但活這麼久要幹嘛，她建議大家把自己的故事講出來，台北市閱讀寫作協會連續多年出版「我和一枝筆在路上」專書，就是一群真誠寫下日常感動的人所促成，「這條路不一定是去旅行，而是在人生路上、思考的路上帶著一枝筆」。

張曉風講座「為了一碗蛇羹」明年1月8日在紀州庵文學森林新館2樓舉行，中場有張曉風收藏品年度義賣活動，所得捐助公益團體。

有意者可上網報名：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1642.htm。（編輯：管中維）1131220