北市歌仔戲保存者陳剩辭世 文化部將頒旌揚狀

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（中央社記者葉冠吟台南31日電）台北市傳統表演藝術歌仔戲保存者陳剩今天辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊不捨，文化部將頒發旌揚狀表彰，傳藝中心也將儘速完成陳剩生命史，以表對其追思感念。

李遠透過文化部指出，他剛於12月初傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中與陳剩見面，得知消息相當不捨。李遠並表示，「歌仔戲」是台灣特有的無形文化資產，陳剩終生致力歌仔戲的傳承發揚，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部指出，陳剩生於1933年的新莊中港厝，為著名歌仔戲小生演員。自幼生長在養父鄭傳來的戲班「永樂園」開啟歌仔戲演藝生涯，她師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，活躍於外台歌仔戲演出。

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陳剩擅演做工扎實的正古路戲，基礎正是從永樂園、進鳳社、新復興、柏華等劇團一路累積而來，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，演出深受觀眾肯定，拿手劇目有「斬經堂」、「山伯英台」、「大紅袍」等。

文化部表示，陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台北市無形文化資產保存深具貢獻。2008年經台北市政府認定為「歌仔戲」保存者，肯定她在歌仔戲表演藝術上的成就。（編輯：管中維）1131231