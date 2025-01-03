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文總WE ARE除夕特別節目 台韓4團體歌舞較勁

2025/1/3 20:00（1/3 20:06 更新）
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中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」3日舉辦記者會，今年特邀三金歌王盧廣仲（圖）攜手10所高中吉他社學子同台演出，以溫暖歌聲陪伴民眾過年。（中華文化總會提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月3日
中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」3日舉辦記者會，今年特邀三金歌王盧廣仲（圖）攜手10所高中吉他社學子同台演出，以溫暖歌聲陪伴民眾過年。（中華文化總會提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月3日
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（中央社記者邱祖胤台北3日電）將於除夕夜播出的「2025 WE ARE 我們的除夕夜」春節特別節目，今天舉行記者會並公布首波預告片，會中宣布今年將有4隊台韓團體同台較勁，陪民眾度過農曆新年。

中華文化總會表示，4隊台韓團體包括南韓人氣女團FIFTY FIFTY、台灣在韓出道女團GENBLUE幻藍小熊、選秀節目SCOOL總冠軍SEVEN TO EIGHT、崔榮晙及其所屬舞團TEAM SAME，帶來精彩歌舞，引爆舞台熱力，要讓現場舞台及電視機前觀眾的尖叫聲破表。

文化總會表示，今年節目由吳姍儒擔任主持人，Podcast節目「台灣通勤第一品牌」3名主持人李毅誠、張家倫、何勁旻（何a）擔任後台主持人；節目將以跨界共演、世代共賞為核心，呈現台灣多元文化，陪伴民眾回顧這個土地上發生的大小事。

文總指出，幕前演出陣容超過1000人，包含33組藝人、12組表演團隊、11所學校超過500名青年學子，並規劃11大主題、由8名音樂總監依據主題打造節目內容。

特別的是這次延續每年WE ARE年輕世代共演傳統，將由三金歌王盧廣仲攜手北一女、建國中學、景美女中、師大附中、成功高中、中山女中、中正高中、南港高中、板橋高中、北大高中等10所北部高中吉他社近百名學生，帶來青春洋溢的歌聲與吉他彈奏。

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去年台灣健兒在奧運及世界體壇表現有目共睹，節目也特別邀請夢飛競技啦啦隊、響地音樂羽球隊、We.R特技跆拳表演團帶來精彩運動技藝表演，向不斷創造歷史、讓世界看見台灣的運動員致敬。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」，28日晚間7時在三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台播出，國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界播送。（編輯：陳政偉）1140103

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