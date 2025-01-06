台史博推動第二期擴建計畫 盼打造台灣史重要基地

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）國立台灣歷史博物館於2021年組織層級升格三級機構，館方推動第二期擴建計畫，近日透過舉辦地方說明會廣納意見，盼打造兼具展示、教育與休閒功能場館，成為台灣史重要基地。

國立台灣歷史博物館（簡稱台史博）館長張隆志今天透過新聞稿表示，館方已於安南區東和里活動中心舉辦兩場地方說明會，邀請相關機關、地方團體與在地居民參與，由建築師團隊介紹第二期擴建計畫設計理念，並透過綜合座談廣納地方對園區設施、生態環境及周邊交通等議題建議。

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張隆志表示，未來將持續廣納各界意見，確保計畫符合地方需求與期待，共建一座具國際級規格歷史博物館，不僅是提升硬體設施，更希望透過文化科技融合，讓博物館在兼顧教育、研究與永續發展基礎上，充分展現台灣文化軟實力，進一步推動地方經濟與國際觀光成長。

他說，台史博第二期擴建計畫，規劃新增全新特展與文化科技展廳及典藏空間，並以「歷史長廊」串聯，此外，規劃建設淨零智慧建築，符合政府「2050淨零排放」政策為目標，結合多元文化與永續發展理念，盼能成為文化科技展示與歷史研究重要基地。（編輯：李淑華）1140106