捐書100冊 高市圖出版、原創作品登「望僕號」

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）世界最大的海上圖書館船隊之一「望僕號」停靠高雄港至12日，高市圖代表團昨天登船參訪並贈書100冊，包括自製出版品、「好繪芽」得獎作品等，展現在地故事與創作多元面貌。

高雄市立圖書館參訪團昨天登上「望僕號（Doulos Hope）」參訪，並進行跨國文化交流的贈書儀式。100冊贈書內容包含高市圖自製出版品、「好繪芽」得獎作品、以及高市圖館長李金鴦個人著作「大籤世界說故事」等。

李金鴦透過新聞稿表示，望僕號首次停靠高雄港，這是推廣閱讀與文化交流的絕佳機會。透過捐贈高市圖出版品與「好繪芽」新創作品，希望能讓更多國際船員及參訪民眾感受到高雄的活力，並將這份熱情帶往全世界。

「望僕號」總監馬蘭博（Jabulani Mlambo）表示，很高興能夠親身感受高雄深厚的閱讀文化，也期待未來與高市圖有更多深入合作，共同推動跨國書籍交流與閱讀推廣。

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望僕號書展部經理希爾德布蘭德（Freddy Hildebrand）表示，高市圖的贈書內容豐富多元，為船上藏書注入全新風貌，全球讀者都有機會透過這些作品更加認識高雄。

高市圖表示，「望僕號」以推動閱讀和文化交流為使命，船上藏有超過2000種多語書籍，吸引全球數百萬人次參訪。此次贈書不僅是國際間的圖書交流，也象徵高雄將本土創意能量輸出到全世界。期盼未來能與「望僕號」持續合作，打造跨國閱讀生態圈、共同傳遞知識與希望。（編輯：郭諭儒）1140111