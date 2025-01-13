十三行博物館推運動競化論特展 為世壯運暖身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北13日電）2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場，十三行博物館率先在1月17日推出「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，探索史前人類生活技能與現代運動傳承關係。

新北市立十三行博物館今天發布新聞稿指出，「運動競化論：古代生活與現代競技特展」從考古與人類學視角出發，匯聚17個地區珍貴文物，包含大台北地區9處考古遺址出土文物，以及來自沙巴、蘇門答臘、夏威夷等地展品，完整呈現古代生活中競技精神。

十三行博物館表示，亮點展品有寰宇文化工作室珍藏復活節島「鳥人」服裝，及國史館典藏馬紹爾群島致贈總統的木枝航海圖等，展現太平洋島民生活智慧與永續理念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展覽規劃射箭、投擲、負重、划船、古代賽前儀式與金牌榮耀、十三行人運動等6大主題，展場特別運用3D列印技術重現考古骨骸，探討運動安全議題，並有互動裝置讓觀眾體驗運動挑戰，探索競技樂趣。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，特展呼應2025雙北世界壯年運動會，從人類學角度呈現運動文明演進歷程，展現競技運動源自生活技能轉化，博物館特別策劃一系列講座，邀請知名探險家與學者，從不同角度帶領民眾了解競技文化的起源與演變。特展從1月17日到9月14日展出。（編輯：李錫璋）1140113