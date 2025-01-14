加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

故宮南院迎春「群生藝相」展 走進書畫探索動物密碼

2025/1/14 11:10（1/14 12:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
故宮南院「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起開展至4月13日，展件傳唐懷素以草書寫成的「自敘帖」，其中「奔蛇走虺」等句，充滿著圓勁、連綿及變化之美。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
故宮南院「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起開展至4月13日，展件傳唐懷素以草書寫成的「自敘帖」，其中「奔蛇走虺」等句，充滿著圓勁、連綿及變化之美。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）國立故宮博物院南部院區「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展，即起開展至4月13日，共計26組件書畫精品，歡迎走進書畫的動物世界，探索古人作品中隱含寓意與奧秘。

故宮南院今天發布新聞稿表示，農曆春節假期即將到來，特別安排動物主題展覽，期待觀眾能在探索動物寓意中感受書畫藝術魅力；而此次特展中，大多數書畫精品是在南院首次亮相。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員方令光，特別推薦此次展出的張善孖、張大千兄弟畫虎與龍馬象等神獸的經典作品，氣勢撼人；還有傳唐懷素以草書寫成的「自敘帖」，其中「奔蛇走虺」等句，充滿著圓勁、連綿及變化之美。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，民國時期「合作十二生肖」冊則展現12名畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋自己的本命形象；清郎世寧的「白鷹」中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味；傳宋代米芾的「天馬賦」雖為偽作，但被康熙皇帝譽為「前無古人」，可見其傳神之形膾炙人口。

方令光表示，古今中外的藝術家們會以動物的真實形象描繪或者自行創作想像等方式，表現人類對動物的想法與感受，並根據動物創造及渲染出各種意象與內涵，使作品雋永；這些動物在書畫中都是創作者有意識地賦予形象與意涵，也成為觀展時值得探索的文化符碼。（編輯：陳仁華）1140114

#南院
#故宮
#故宮南院
#張大千
「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起至4月13日於故宮南院展出，展件清郎世寧的「白鷹」中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起至4月13日於故宮南院展出，展件清郎世寧的「白鷹」中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
故宮南院「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起開展至4月13日，展件「合作虎嘯龍吟」由張善孖、馬駘、鄭昶合作，渾然天成，氣勢撼人。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
故宮南院「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起開展至4月13日，展件「合作虎嘯龍吟」由張善孖、馬駘、鄭昶合作，渾然天成，氣勢撼人。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月14日
方令光
唐寅「琴士圖」亮相南院 展現文人琴藝情意
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：