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臺北市立大學音樂系音樂廳啟用 盼發揮更大影響力

2025/2/3 17:13（2/3 17:31 更新）
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在台北市立大學校長邱英浩（右）與音樂系主任陳冠宇（左）努力之下，北市大音樂系音樂廳113年底整建完工，成為最靠近國家音樂廳的中小型專業展演空間。中央社記者趙靜瑜攝 114年2月3日
在台北市立大學校長邱英浩（右）與音樂系主任陳冠宇（左）努力之下，北市大音樂系音樂廳113年底整建完工，成為最靠近國家音樂廳的中小型專業展演空間。中央社記者趙靜瑜攝 114年2月3日
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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）臺北市立大學音樂系音樂廳113年底整建完工，成為最靠近國家音樂廳的中小型專業展演空間，校長邱英浩表示，雖是「穿著西裝改西裝」「但就像家裡有一個很有天分的孩子，我們希望透過資源挹注，讓音樂系音樂廳發揮更大影響力。」

臺北市大音樂系音樂廳興建已久，這次花費新台幣3千萬元預算，針對過去因地震造成的防水層問題進行全面修繕，提升廳內的恆溫恆濕條件；從藝術館到音樂廳這段路徑也做了景觀調整，邱英浩表示，「不是只有到音樂廳欣賞音樂會才叫做感受美，觀眾從外面走進音樂廳的過程，也很重要。」

邱英浩接受中央社記者專訪表示，臺北市立大學有很多亮點科系，但一個綜合大學能有一個音樂系是非常幸運的，「好比家裡有個孩子很有天分，你總希望給他更多資源，讓他可以發揮自己的才華，有音樂系是我們的福氣。」

邱英浩認為，全世界好的音樂系都在大都會區域，臺北市立大學音樂系正好位居城中，「我們鄰居就是國家音樂廳，把音樂系音樂廳整理好，有知名鋼琴家陳冠宇擔任系主任，將來規劃節目，讓喜歡古典音樂的樂迷有更多選擇。」陳冠宇表示，未來音樂廳除了作為校內定期展演及術科考試的場地之外，也將對外開放，邀約團隊來辦音樂會。

邱英浩說，辦教育必須符合21世紀的需求，「藝術、音樂與人文素養是所有學科的最基礎，希望慢慢讓學校有藝術介入空間。」曾在英國求學，邱英浩感受很深，他認為台灣雖然不至於是文化沙漠，但藝術普及性不夠，「我們必須刻意到一個地方比如美術館，畫廊，才能感受到藝術之美。若要藝術普及，應該是每個空間都要讓這件事情發生。」

邱英浩父親是老師，喜愛古典音樂，「在物資缺乏的60年代，父親可以省飯錢去聽音樂會，或去買本書；後來只要聽到古典音樂，他可以介紹如數家珍。」邱英浩從小耳濡目染，雖然沒有走這條路，但對美的追求，也已經深植他的DNA。

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「我很雜學，學過小提琴，愛打球，還會空手道，最後念了建築，因為建築是凝固的音樂。」邱英浩說，他有同學用巴哈的賦格來探討建築，也有朋友原本唸東海音樂系畢業又去讀建築系，「人除了讀書之外，還是要有藝術，不然生活很沒有內容。」邱英浩後來又重拾小提琴，每周上課，直到代理校長之後實在太忙，才又暫擱。

或許有人會疑惑校內資源先用來改音樂廳是否合宜，但邱英浩很勇敢，「我想讓大家知道，我的目標就是把臺北市立大學建造成一個小而美，精緻，讓學生願意留下來的校園；同時也是社區觀眾願意一起進來享受的空間。」（編輯：李亨山）1140203

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