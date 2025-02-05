故宮南院展書法器物中的呂洞賓八仙 開春迎祥納福

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）國立故宮博物院南部院區即起推出人氣國寶展「心契仙蹤－故宮文物中的呂洞賓」，精選多件與道教仙人呂洞賓及八仙相關珍貴文物，涵蓋書法與器物，給觀眾滿滿吉祥祝福。

故宮南院發布新聞稿表示，展覽由故宮南北院共同策展，從文士追求的仙風道骨，到世俗企求的長壽歡樂，觀眾可見呂洞賓及八仙不同面貌及詮釋，其中焦點文物是文化部指定為重要古物的明代董其昌書「呂仙詩」卷。

「呂仙詩」卷內文為「西鄰已富憂不足，東老雖貧樂有餘，白酒釀成因好客，黃金散盡為收書。此為呂祖詩。以樺皮書東老壁者，拓本流傳人間，頗類醉素。老杜飲中八仙有張長史，長史顛，懷素醉，皆神仙中人也。當素師豁然大悟時，與呂祖見鍾離後境界何別。其昌書。」

書畫文獻處策展人方令光指出，「呂仙詩」是描述相傳呂洞賓曾在1068年到湖州東林山拜訪沈東老，醉酒後以樺皮作筆題詩於壁；呂洞賓手書詩作在明代還有拓本流傳，知名書畫家董其昌認為很接近懷素草書風格。

杜甫在「飲中八仙」詩中讚美張旭醉書，後有懷素繼承張旭醉書大草傳統；所以董其昌以懷素醉書狀態，比作呂洞賓開悟成仙之道，同時暗喻「酒道」、「書道」、「仙道」間的關係。

方令光說，本作品雖未署年，但與董其昌早年輕靈之作相異，運筆凝重，並加入更豐富轉折變化，觀之具有憑虛御實、飄然若仙的視覺感受，可推測為晚年傑作。

書藝之外，策展人器物處助理研究員王亮鈞推薦展覽中的5件精美器物，包含明萬曆年間「青花八仙祝壽圖葫蘆瓶」，以及清代「青花釉裡紅八仙過海瓶」、「黃地青花八仙祝壽圖雙耳扁壺」、「粉彩八仙祝壽圖瓶」與「剔彩八仙慶壽捧盒」。

其中「粉彩八仙祝壽圖瓶」是造形如燈籠般的瓷瓶，以八仙過海、祝壽為題材，八仙騰雲駕霧，在波濤洶湧的海上；上下有如意紋、卍字紋裝飾，口沿及圈足處則有金彩彩繪。

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另一件「青花釉裡紅八仙過海瓶」，尺寸碩大、長頸高聳的瓷瓶不易於燒製；陶工以青花鈷料在瓷胎上描繪出手持法器的八仙，八仙交錯、均勻布排於瓶身，又以銅紅彩料描繪出洶湧波濤，生動筆觸勾勒出八仙神情與樣貌，可讓人感受到八仙過海、各顯神通本領。

故宮南院指出，覽展至4月27日止，歡迎大家前來欣賞，感受前人於藝術作品中精緻刻劃的吉祥意象，與對美好生活的想像與祝福。（編輯：陳仁華）1140205

故宮南院即日起至4月27日展出「粉彩八仙祝壽圖瓶」，是造形如燈籠般的瓷瓶，以八仙過海、祝壽為題材。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月5日