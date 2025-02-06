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台北動漫節估創48萬人次 文化部盼反映動漫需求

2025/2/6 12:52
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（中央社記者王寶兒台北6日電）第13屆台北國際動漫節今天開跑，昨晚便有漫迷在外守候入場，主辦單位估計5天展期將創48萬參觀人次。文化部政務次長李靜慧力挺與會，盼活動圓滿順利，「讓立法院知道我們需要漫畫」。

今天上午10時開放入場前，台北南港展覽館1館外便大排長龍，有漫迷向中央社記者表示，昨晚深夜便來排隊等候。而受流感疫情影響，主辦單位中華動漫出版同業協進會觀察多數漫迷都戴上口罩，協進會秘書長高世椿表示，官網均同步宣導自我健康管理。

中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年活動共超過100家廠商與會，其中逾50家廠商配合文化部文化幣政策，加上文化幣下修發放年齡至13到22歲都可使用。主辦單位同步展出專屬台灣的「原創IP風雲榜」過往作品，希望活動期間能讓更多優秀作品被看見，也為原創盡一份心力。

李靜慧今天於開幕記者會致詞表示，過去出席台北動漫節，往往都是報告文化部政策的利多消息，今天卻是要「災情報告」。如文化幣部分，原先文化部規劃像動漫節、台北國際書展等活動，能夠以買2點送2點的方式，進一步鼓勵年輕族群消費，但因為遭立法院刪減預算，難以推出鼓勵措施，「很抱歉」。

李靜慧說，文化部長期編列預算支持自原創創作至出版行銷費用，此次較為慘烈的就是行銷端補助，今年文化部安排與日本京都漫畫博物館聯展的出國費用被刪減，國家漫畫博物館也被波及，如水電及策展費用都受大幅度刪減。文化部將與行政院持續努力，讓民眾喜歡漫畫的能量能傳達出去。

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台北市產業發展局長陳俊安、民進黨立委蘇巧慧、新北市議員黃淑君，以及中華動漫出版同業協進會永久顧問鄭運鵬今天也出席開幕式。蘇巧慧表示，立法院也有很支持動漫的立委，並引用「進擊的巨人」表示「不戰鬥我們就不會獲勝」，也可見漫畫、動畫中可以學到很多知識、信仰與信念。

第13屆台北國際動漫節今天起至10日舉行，地點在南港展覽館1館。（編輯：張雅淨）1140206

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