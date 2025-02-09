摘日本國際漫畫賞銀賞後 左萱推「芭蕉的芽」續篇

（中央社記者王寶兒台北9日電）漫畫家左萱以「芭蕉的芽」第2集獲日本國際漫畫賞銀賞，今天於台北書展發表第3集作品，除了笑說歡迎向身邊人推薦是「歡樂作品」，也期盼藉由得獎讓筆下故事傳遞給國外讀者。

「芭蕉的芽」是左萱自2022年開始創作的長篇作品，曾獲第14屆金漫獎年度漫畫獎，描述1930年代的台北高校學生故事。左萱今天分享，「芭蕉的芽」第1季規劃有4集，第3集扮演劇情推進「承先啟後」的關鍵，對她來說也格外困難，不過，讀者若從第1集開始回顧，也許會因此發現一些樂趣。

像是依據台北高校第2任校長三澤糾所畫的角色「三澤校長」，左萱說，其實這是她最初從沒想過要加入的角色，只打算以其他角色提及的方式出現，「但後來發現，當台北高校學生們在講校風如何奠定時，無法避開這個人，因此還是畫下來，讓他以特殊方式引導劇情發展。」

台北高校在日治時期成立，自1925年起便取代日本統治前半期的總督府國語學校與醫學校，成為全台灣頂尖菁英的養成所，如已故前總統李登輝、已故總統府資政辜寬敏皆是校友。三澤糾則是被後世認定為奠定台北高校自由校風的重要推手，被視為台北高校精神象徵的「自由之鐘」也是在其任內設置。

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為劇情需要，左萱將許多正史前後事件重新排列組合，形容漫畫中的三澤校長可視為「平行時空」版，這名知名教育家將展現對學生的溫柔與包容，對角色們來說，如成為心靈導師的存在。其他重量級客串人物則包含知名文學家呂赫若、張文環。

左萱說，相信「文史很無聊」這種聲音對於創作者或是讀者都不陌生，許多人在學生時代遭受背誦人名、年份的荼毒，對文史產生刻板印象，要打破這些隔閡就是創作者的目標，歷史與人名是有重量的，都是曾經鮮活的存在，雖然費了許多功夫在文史整理，但她仍將作品定位於「劇情喜劇」，「如果能被人推薦成很好笑、歡樂的作品，對我來說會非常開心。」（編輯：管中維）1140209