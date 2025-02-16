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文策院推4部潛力新作 歐洲電影市場展提案會受矚目

2025/2/16 21:48（2/16 22:01 更新）
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歐洲電影市場展台灣館詢問度高，現場工作人員表示，國際發行商與投資人對來自台灣的動作片與恐怖驚悚等類型片最感興趣。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
歐洲電影市場展台灣館詢問度高，現場工作人員表示，國際發行商與投資人對來自台灣的動作片與恐怖驚悚等類型片最感興趣。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
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（中央社記者林尚縈柏林16日專電）文策院攜4部潛力電影新作亮相歐洲電影市場展，呈獻包括心理驚悚、奇幻恐怖與成人動畫等台灣多元類型電影，提案會議上另展現夜市小吃與LGBTQ包容力等台灣特色元素，受到全球影視產業專家矚目。

與柏林影展同步舉行的歐洲電影市場展（EFM），是全球重要影視內容交易與媒合平台，每年在柏林應用藝術展覽館（Martin-Gropius-Bau）舉辦，吸引超過萬名製片人、買家、發行商等產業代表參與。

今年是文策院第4度在柏林舉辦面向國際投資者與發行商的提案會，在歐洲電影市場展帶來「吸血鬼安啦」、「怨鱗」、「不請自來的孩子」及「直到夜色溫柔」等4部具跨國合製潛力的台灣企劃作品。

在15日的提案會現場，電影團隊以創意方式表達企劃內容。其中「吸血鬼安啦」用舞台劇形式提案，導演和演員模擬劇中角色內心獨白，營造強烈戲劇張力，令現場觀眾眼睛一亮。

「吸血鬼安啦」是「通靈少女」導演陳和榆新作，背景設定在人類與吸血鬼簽訂和平協議後的世界，吸血鬼來台觀光體驗台灣夜市文化，是亞洲少見的吸血鬼題材電影。

「直到夜色溫柔」則透過投影片展示原著漫畫，讓產業人士直觀感受未來電影會呈現的視覺風格與敘事氛圍。

該電影由「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎編寫、漫畫家廢廢子繪圖，是一部面向成人的動畫，透過9個獨立故事，描繪都市孤獨與多元的親密關係。

另外兩部提案作品則是故事場景發生在印尼與日本的心理驚悚電影。

「怨鱗」由製片曾宇彤提案，講述印尼華人家族因想要維持財富而深陷詛咒的故事；「不請自來的孩子」創作靈感來自日本導演中西舞的自身成長經歷，希望藉電影探討日本「放置子」（Hochigo，指被家長忽視的孩子）議題。

參與文策院提案會的國際電影從業者反應熱烈，來自美國的影視業者、在迪士尼公司任職數十年的布蘭德（Marina bland）受中央社採訪時表示，「不請自來的孩子」尤其令她印象深刻，認為這部電影對兒童議題的探討超越表面層次，能引發社會對家庭創傷的關注。

此外她也讚許「怨鱗」選擇「世代詛咒」做為故事題材，布蘭德說：「每個家庭都有無法言說的傷痕，而我們需要有人站出來打破這些循環，讓下一代擁有更好的未來。」

米蘭動畫電影公司GERTIE執行長賽拉（Franco Serra）則對「直到夜色溫柔」有濃厚興趣，指其風格獨特，適合歐洲繪本與漫畫發達的法國與義大利。

相較於兒童動畫，面向成人的動畫電影市場仍未成熟，因此也較具發行難度，賽拉告訴中央社，配合適當的市場與行銷策略，仍有機會吸引觀眾進電影院看成人動畫。

台灣自由與包容的創作環境，賦予了影視創作更廣泛的議題視角，也帶來更多國際合作機會。

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以喜劇包裹多元共存議題的「吸血鬼安啦」導演陳和榆，在提案時向國際影人詼諧表示：「自由與包容力讓台灣成為最適合吸血鬼居住的地方！還特產豬血糕、鴨血等吸血鬼絕對會喜歡的美食。」

「直到夜色溫柔」製片郭東益則在提案最後強調，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，這樣的環境使台灣成為LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）友善創作的基地，獲得台下熱烈掌聲。（編輯：唐佩君）1140216

#文策院
#柏林影展
#陳和榆
「通靈少女」導演陳和榆（台上左）創作的「吸血鬼安啦」柏林提案幽默吸睛，電影故事設定在吸血鬼與人類和平共處的世界，為了政治正確，在台灣夜市只找得到麻辣鴨血跟豬血糕。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
「通靈少女」導演陳和榆（台上左）創作的「吸血鬼安啦」柏林提案幽默吸睛，電影故事設定在吸血鬼與人類和平共處的世界，為了政治正確，在台灣夜市只找得到麻辣鴨血跟豬血糕。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
「直到夜色溫柔」由是漫畫改編電影動畫的企劃案，製片郭東益在柏林歐洲電影市場展提案會上直接以漫畫圖像呈現原著內容，幫助國際投資人想像未來電影樣貌。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
「直到夜色溫柔」由是漫畫改編電影動畫的企劃案，製片郭東益在柏林歐洲電影市場展提案會上直接以漫畫圖像呈現原著內容，幫助國際投資人想像未來電影樣貌。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日
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