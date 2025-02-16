文策院推4部潛力新作 歐洲電影市場展提案會受矚目

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（中央社記者林尚縈柏林16日專電）文策院攜4部潛力電影新作亮相歐洲電影市場展，呈獻包括心理驚悚、奇幻恐怖與成人動畫等台灣多元類型電影，提案會議上另展現夜市小吃與LGBTQ包容力等台灣特色元素，受到全球影視產業專家矚目。

與柏林影展同步舉行的歐洲電影市場展（EFM），是全球重要影視內容交易與媒合平台，每年在柏林應用藝術展覽館（Martin-Gropius-Bau）舉辦，吸引超過萬名製片人、買家、發行商等產業代表參與。

今年是文策院第4度在柏林舉辦面向國際投資者與發行商的提案會，在歐洲電影市場展帶來「吸血鬼安啦」、「怨鱗」、「不請自來的孩子」及「直到夜色溫柔」等4部具跨國合製潛力的台灣企劃作品。

在15日的提案會現場，電影團隊以創意方式表達企劃內容。其中「吸血鬼安啦」用舞台劇形式提案，導演和演員模擬劇中角色內心獨白，營造強烈戲劇張力，令現場觀眾眼睛一亮。

「吸血鬼安啦」是「通靈少女」導演陳和榆新作，背景設定在人類與吸血鬼簽訂和平協議後的世界，吸血鬼來台觀光體驗台灣夜市文化，是亞洲少見的吸血鬼題材電影。

「直到夜色溫柔」則透過投影片展示原著漫畫，讓產業人士直觀感受未來電影會呈現的視覺風格與敘事氛圍。

該電影由「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎編寫、漫畫家廢廢子繪圖，是一部面向成人的動畫，透過9個獨立故事，描繪都市孤獨與多元的親密關係。

另外兩部提案作品則是故事場景發生在印尼與日本的心理驚悚電影。

「怨鱗」由製片曾宇彤提案，講述印尼華人家族因想要維持財富而深陷詛咒的故事；「不請自來的孩子」創作靈感來自日本導演中西舞的自身成長經歷，希望藉電影探討日本「放置子」（Hochigo，指被家長忽視的孩子）議題。

參與文策院提案會的國際電影從業者反應熱烈，來自美國的影視業者、在迪士尼公司任職數十年的布蘭德（Marina bland）受中央社採訪時表示，「不請自來的孩子」尤其令她印象深刻，認為這部電影對兒童議題的探討超越表面層次，能引發社會對家庭創傷的關注。

此外她也讚許「怨鱗」選擇「世代詛咒」做為故事題材，布蘭德說：「每個家庭都有無法言說的傷痕，而我們需要有人站出來打破這些循環，讓下一代擁有更好的未來。」

米蘭動畫電影公司GERTIE執行長賽拉（Franco Serra）則對「直到夜色溫柔」有濃厚興趣，指其風格獨特，適合歐洲繪本與漫畫發達的法國與義大利。

相較於兒童動畫，面向成人的動畫電影市場仍未成熟，因此也較具發行難度，賽拉告訴中央社，配合適當的市場與行銷策略，仍有機會吸引觀眾進電影院看成人動畫。

台灣自由與包容的創作環境，賦予了影視創作更廣泛的議題視角，也帶來更多國際合作機會。

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以喜劇包裹多元共存議題的「吸血鬼安啦」導演陳和榆，在提案時向國際影人詼諧表示：「自由與包容力讓台灣成為最適合吸血鬼居住的地方！還特產豬血糕、鴨血等吸血鬼絕對會喜歡的美食。」

「直到夜色溫柔」製片郭東益則在提案最後強調，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，這樣的環境使台灣成為LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）友善創作的基地，獲得台下熱烈掌聲。（編輯：唐佩君）1140216

「通靈少女」導演陳和榆（台上左）創作的「吸血鬼安啦」柏林提案幽默吸睛，電影故事設定在吸血鬼與人類和平共處的世界，為了政治正確，在台灣夜市只找得到麻辣鴨血跟豬血糕。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月16日