房價漲不停 王偉忠推新舞台劇探討年輕人築巢夢

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）眼看台灣房價一天比一天高，綜藝教父王偉忠攜手導演韋以丞推出舞台劇「今晚，台北有個大富翁」，描寫年輕人渴望在台北築巢心聲，用遊戲框架邀請觀眾成為參與者共同煩惱抉擇。

「今晚，台北有個大富翁」今天舉辦記者會，監製王偉忠、韋以丞及演員群方宥心、梁皓嵐、凱爾、黃建豪、廖原慶共同出席。王偉忠分享他早從「寶島一村」就認識韋以丞，也很欣賞對方執導的「沒有人想交作業」，兩人一拍即合推出新舞台劇，想談當代年輕人在台灣完成夢想的可能。

全劇採遊戲框架，將設置一個大型四面台的遊戲場，讓觀眾不僅是旁觀者，更是參與者，在遊戲中做出各種抉擇。演員卡司包含王意萱、王為、王鏡冠、方宥心、梁皓嵐、黃云歆、凱爾、黃建豪、廖原慶、蕭東意等，10人10角以不同組合登場、每場演出內容幾乎都不盡相同。

韋以丞表示，這部劇不僅關於買房子，更討論年輕人追逐夢想過程，如何面對現實中的壓力與誘惑，劇情看似沉重，但還是會以喜劇方式呈現。王偉忠也希望「今晚，台北有個大富翁」有機會成為長期定目劇，外國觀光客造訪時就能透過這部戲，了解台北當代年輕人的內心。

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另外，藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎病逝，生前還曾參加王偉忠女兒歸寧宴。王偉忠在憾事發生後親力親為協助，今天再談大S，他坦言，長期已用許多媒介講述心裡的感受，「我覺得就放下吧，逝者安息，活著的人很重要，大家都要繼續往前走」，也會持續關心週邊的人。

「今晚，台北有個大富翁」從3月22日起至4月27日，連續5週在台北空總劇場演出。（編輯：李亨山）1140225