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紀錄片探福爾摩沙建築文化 尋台灣建築身分認同

2025/3/3 18:48（3/3 19:16 更新）
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紀錄片「黑潮－流變中的台灣建築」特映會3日下午在台北光點華山電影院舉行，導演符昌鋒（圖）出席致詞，分享影像創作理念。中央社記者王騰毅攝 114年3月3日
紀錄片「黑潮－流變中的台灣建築」特映會3日下午在台北光點華山電影院舉行，導演符昌鋒（圖）出席致詞，分享影像創作理念。中央社記者王騰毅攝 114年3月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）導演符昌鋒創作紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」，以黑潮為隱喻並在片中呈現台灣獨特的建築美學與文化底蘊。編劇郭肇立也盼從歷史變遷中尋找台灣建築身分認同的可能性。

紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」探索不同族群與文化思潮如何建構台灣各個時代的建築，符昌鋒以其獨特視角捕捉建築在不同時間、不同天候下的表情，呈現建築生命力與靈魂，也邀請國內知名建築學者郭肇立擔綱編劇與主述。

主辦單位今天舉辦紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」特映會，除紀錄片主創團隊符昌鋒及郭肇立等人外，還包括監察委員林盛豐、中央社董事長李永得、文化部影視司司長吳宜璇、TaiwanPlus執行長余佳璋、台灣設計研究院院長張基義、美國紐約州駐台貿易代表處總監Jerome Balucan及多位文化和建築學界代表出席觀影，共同見證台灣建築之美。

符昌鋒說：「建築像人一樣，有年輕意氣風發的時候，也會衰老，建築是有它獨特的記憶與個性，在不同的天候、不同的時間，都有不一樣的表情，一不注意就消失了，再也捕捉不到那瞬間的感觸。」

郭肇立表示，拍攝紀錄片可以企圖從歷史變遷中尋找台灣建築身分認同的可能性，「這個世界裡每一個人都有許多不同的身分，卻總是在找身分認同，我是誰？我們每天都在思考這個問題，思考我們扮演的角色是什麼」。

郭肇立也進一步解釋片名，表示取名「黑潮」是一個隱喻，「黑潮是深海的暖流，帶來豐富的生物多樣性，也造成台灣長久以來的多元文化交融，台灣的文化發展一直呈現的強烈韌性和豐富多元移民文化，在建築文化也不斷求新求變」。

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他表示，從黑潮的隱喻，「我們的建築可以擺脫意識形態的困擾和形式主義的追潮心態，回到自己的自然環境，能夠更加開放的去思考我是誰」。

被譽為台灣建築文化史詩的「黑潮—流變中的台灣建築」紀錄片共有8集，4日起每週二晚間10時在公視播出2集；TaiwanPlus播出英文字幕國際版，每週播出1集。國際觀眾可在TaiwanPlus官網、TaiwanPlus Docs YT頻道收看。（編輯：黃名璽）1140303

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