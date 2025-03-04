插畫家藝術蝦帶路 繪見名畫裡的時代風景

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）台灣美術作品中有許多細節，訴說這片土地歷史，插畫家藝術蝦重新了解這些經典作品，並用畫筆重新詮釋，近期完成「漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景」。

藝術蝦是醉心水彩創作的科技工程師，常到處旅行畫下所見所聞，以特殊筆觸與肌理效果不斷探索畫技，曾入選全國美展、世界水彩大賽，在網路上有2萬多粉絲。

藝術蝦在序中表示，寫這本書最主要希望生活在這塊土地的人，都能更認識美術史。台灣美術史需要不斷被傳誦，才能有鮮活生命力。

根據遠流出版事業股份有限公司提供資訊，這本書以沉浸式歷史旅行方式，帶領讀者探索台灣美術史，從1920年代新美術運動到1970年代鄉土美術運動，深入了解台灣藝術家創作軌跡。

這本書深入探討台灣美術運動歷史背景，以「主題式散步」方式，率讀者實地走訪畫作中場景，重新發現目前風景；作者以偵探視角解讀畫作中細節，挖掘歷史記憶，以當代視角同題作畫，致敬經典名作。

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書中分為「1920年代—新美術運動」，從大稻埕、新北市淡水區等認識新美術運動興起、美術展覽會時代及水彩裡生活風景；「1970年代—鄉土美術運動」漫步鹽分地帶、新竹及各地古建築，探索鄉土美術運動、異鄉人的鄉土頌歌及美術尋根；「台灣美術花絮—從時代到個人」走讀台南市、台北市北投區等地，帶讀者欣賞印象主義及印象派畫作，認識幾名被遺忘的畫家。

藝術蝦表示，畫作如通往不同時空的門票，提示著「我是誰？我從何而來？我將前往何方？」，透過探索台灣美術史，讓讀者重新審視自身文化身分，體會藝術在生活中重要性。（編輯：李明宗）1140304