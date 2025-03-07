小畫室變藝術園區 江賢二盼到訪觀眾體會幸福滋味
（中央社記者王寶兒、盧太城台東縣7日電）藝術家江賢二與公益平台文化基金會董事長嚴長壽，發起江賢二藝術園區計畫，從起心動念至今逾10年歷程，今天共同宣布15日對外開放。江賢二期盼，觀眾來到園區後都能感到幸福。
江賢二藝術園區源自江賢二於1980年代旅居紐約時的夢想，當時他想到若開放個人畫室給外界參觀，更可讓大眾理解他看見的大自然美景。2008年江賢二遷居台東，又想起這個夢想，之後認識深耕花東的嚴長壽，2人進一步以打造文化地標為目標，改造江賢二畫室，並推動江賢二藝術園區落成。
江賢二藝術園區揭幕記者會今天下午於台東縣東河鄉金樽舉行，江賢二致詞表示，他近幾個月來每天早晨5、6時就會到園區看看，走在展廳、走在廣場，他心中所想是「哇，真是幸福。」他的小小願景便是當所有人走進這座他們精心打造的園區時，也能感受幸福，也對未來有更多希望。
江賢二說，很多人最近問他夢想終於成真「高興嗎？興奮嗎？」這些情緒他當然都有，但今天最重要的是他終於能有機會向所有曾幫助他的人道謝，「如果沒有你們支持我，我跟嚴長壽只是做夢而已。」
今天記者會上賓客眾多，如名列榮譽館長的前亞洲大學現代美術館館長李梅齡、日本藝評家暨策展人南條史生、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、作家龍應台，操刀園區建築的建築師林友寒、黃文榮及清水建築工坊董事長廖明彬，還有前台東縣長黃健庭，及台東縣長饒慶鈴等。
饒慶鈴表示，台東縣政府長期積極推動藝術文化發展，並協助爭取經費支持江賢二藝術園區的誕生，期盼藉由這座兼具藝術性與教育價值的空間，提升台東的文化軟實力。未來縣政府也將持續推動藝術與自然共存的理念，讓更多人能夠在台東這片土地上感受美的力量。
嚴長壽笑說，築夢過程有太多要感謝的人，榮譽館長中有2個都曾擔任過文化首長（前文建會主委陳郁秀、前文化部長龍應台），「只有嚴長壽跟江賢二加起來才有這樣的魅力！」
開幕展「光、美與淨化」由南條史生及協同策展人紀嘉華共同策劃，在3個展廳中呈現江賢二創作歷程、音樂與自然、精神性與希望等不同面向。南條史生說，藝術就像魔法，可以改變一座城市或人的想法，他期許觀眾來到這裡再走出門外之後，也能夠變成另外一個人。（編輯：陳政偉）1140307
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