小畫室變藝術園區 江賢二盼到訪觀眾體會幸福滋味

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒、盧太城台東縣7日電）藝術家江賢二與公益平台文化基金會董事長嚴長壽，發起江賢二藝術園區計畫，從起心動念至今逾10年歷程，今天共同宣布15日對外開放。江賢二期盼，觀眾來到園區後都能感到幸福。

江賢二藝術園區源自江賢二於1980年代旅居紐約時的夢想，當時他想到若開放個人畫室給外界參觀，更可讓大眾理解他看見的大自然美景。2008年江賢二遷居台東，又想起這個夢想，之後認識深耕花東的嚴長壽，2人進一步以打造文化地標為目標，改造江賢二畫室，並推動江賢二藝術園區落成。

江賢二藝術園區揭幕記者會今天下午於台東縣東河鄉金樽舉行，江賢二致詞表示，他近幾個月來每天早晨5、6時就會到園區看看，走在展廳、走在廣場，他心中所想是「哇，真是幸福。」他的小小願景便是當所有人走進這座他們精心打造的園區時，也能感受幸福，也對未來有更多希望。

江賢二說，很多人最近問他夢想終於成真「高興嗎？興奮嗎？」這些情緒他當然都有，但今天最重要的是他終於能有機會向所有曾幫助他的人道謝，「如果沒有你們支持我，我跟嚴長壽只是做夢而已。」

今天記者會上賓客眾多，如名列榮譽館長的前亞洲大學現代美術館館長李梅齡、日本藝評家暨策展人南條史生、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、作家龍應台，操刀園區建築的建築師林友寒、黃文榮及清水建築工坊董事長廖明彬，還有前台東縣長黃健庭，及台東縣長饒慶鈴等。

饒慶鈴表示，台東縣政府長期積極推動藝術文化發展，並協助爭取經費支持江賢二藝術園區的誕生，期盼藉由這座兼具藝術性與教育價值的空間，提升台東的文化軟實力。未來縣政府也將持續推動藝術與自然共存的理念，讓更多人能夠在台東這片土地上感受美的力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嚴長壽笑說，築夢過程有太多要感謝的人，榮譽館長中有2個都曾擔任過文化首長（前文建會主委陳郁秀、前文化部長龍應台），「只有嚴長壽跟江賢二加起來才有這樣的魅力！」

開幕展「光、美與淨化」由南條史生及協同策展人紀嘉華共同策劃，在3個展廳中呈現江賢二創作歷程、音樂與自然、精神性與希望等不同面向。南條史生說，藝術就像魔法，可以改變一座城市或人的想法，他期許觀眾來到這裡再走出門外之後，也能夠變成另外一個人。（編輯：陳政偉）1140307

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」是由藝術家江賢二的舊畫室擴建而成，自2019年起動工至今，15日即將正式對外開放。圖為7日最新揭幕的接待中心及展覽室。中央社記者裴禛攝 114年3月7日

「江賢二藝術園區」揭幕記者會7日下午在台東縣東河鄉金樽舉行，藝術家江賢二（圖）致詞時表示，很多人最近問他夢想終於成真高不高興，這些情緒他當然都有，但今天最重要的是他終於能有機會向所有曾幫助他的人道謝，「如果沒有你們支持我，我跟嚴長壽只是做夢而已。」中央社記者裴禛攝 114年3月7日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」由藝術家江賢二（中）的舊畫室擴建而成，15日將正式對外開放，江賢二7日與園區共同發起人嚴長壽（左2）、策展人南條史生（右2）、協同策展人紀嘉華（右）、建築師林友寒（左）一同出面受訪。中央社記者裴禛攝 114年3月7日

藝術家江賢二與公益平台文化基金會董事長嚴長壽發起江賢二藝術園區計畫，7日在台東金樽為園區舉辦開幕記者會，邀請藝術界及社會各界代表出席共襄盛舉。中央社記者裴禛攝 114年3月7日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」自15日起正式對外開放，7日率先舉辦開幕記者會，藝術家江賢二（右5）、園區共同發起人嚴長壽（左5）、台東縣長饒慶鈴（中）與建築團隊及贊助企業代表等人一同出席剪綵。中央社記者裴禛攝 114年3月7日

位於台東縣金樽的「江賢二藝術園區」15日將正式對外開幕，7日率先舉辦揭幕記者會，園區共同發起人嚴長壽（圖）致詞時笑說，築夢過程有太多要感謝的人，榮譽館長中有2個都曾擔任過文化首長，「只有嚴長壽跟江賢二加起來才有這樣的魅力！」中央社記者裴禛攝 114年3月7日