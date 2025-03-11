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紀念盧修一 錢南章創作「浪漫政治家」世界首演

2025/3/11 21:36（3/11 22:11 更新）
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為紀念已故政治家盧修一，國家文藝獎得主錢南章（圖）創作第七號交響曲「浪漫政治家」，15日將在國立台灣交響樂團演奏廳舉行世界首演。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月11日
為紀念已故政治家盧修一，國家文藝獎得主錢南章（圖）創作第七號交響曲「浪漫政治家」，15日將在國立台灣交響樂團演奏廳舉行世界首演。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）應白鷺鷥文教基金會之邀，國家文藝獎得主錢南章創作第七號交響曲「浪漫政治家」紀念已故政治家盧修一，結合獨唱、合唱與管弦樂，層層堆疊出澎湃情感，盼讓樂迷感受音樂裡深沉懷念之情。

根據國立台灣交響樂團（NTSO）今天發布的新聞資料，錢南章2017年受邀創作「浪漫政治家」時，特別以貝多芬「第九號交響曲」的4個樂章速度及形式作為基本作曲構想，「第四樂章」則用盧修一「蘆葦與劍」、詩人路寒袖「向玉山」、「溫馴的背影」及「提心當燈」4首詩詞為歌詞，以樂傳情。

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國台交代理團長林麗如表示，國台交長期深耕台灣音樂創作，成立80年來持續支持台灣作曲家，從「聽見台灣的聲音」系列到「交響台灣」委託創作計畫，透過出版發行、世界首演等方式支持台灣音樂創作。林麗如說，這場音樂會集結兩個不同世代的作曲家作品，將通過音樂呈現人性與情感的深度。

這場音樂會將由簡文彬指揮國台交演出，3月15日在國台交演奏廳舉行，邀請次女高音翁若珮與台北愛樂合唱團同台演出。另一首創作則是顏名秀的「永恆之愛」，曲名摘錄自作家邱妙津「蒙馬特遺書」中的最後一封書信，樂作由5個樂章組成，每個樂章皆從不同角度詮釋「永恆之愛」。（編輯：張雅淨）1140311

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