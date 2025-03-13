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人工智慧背後隱形勞工「血汗AI」揭自動化真相

2025/3/13 14:49
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）在人工智慧快速發展時代，看似流暢運行的自動化系統，其實依賴數百萬名身處惡劣環境的人類勞工維持這套機制。「血汗AI」共同作者呼籲社會看見這群隱形勞工，期盼更公平的數位未來。

身處非洲的內容審核員梅西，是科技巨擘Meta在肯亞委外公司員工，她在十小時輪班工作中，每55秒需審核一則檢舉，判定是否違反Meta暴力內容準則。然而，有天卻發現「標籤」影片裡是祖父遭遇致命車禍，情緒崩潰之際，主管仍不忘提醒她得完成當日工作目標。

這段故事只是龐大人工智慧（AI）產業流水線上，每天都在發生的片段。「血汗AI：為人工智慧提供動力的隱性人類勞工」共同作者、牛津網際網路研究所網路地理學教授馬克‧格雷厄姆（Mark Graham）接受中央社記者專訪指出：「我們所謂的自動化，其實依賴大量真實血肉的勞動支撐。」。

●自動化並非取代人類 技術轉移壓低勞動價值

全書是格雷厄姆與「公平工作」（Fairwork）計畫同事共同撰寫，這項由牛津網際網路研究所與柏林社會科學中心支持的計畫，宗旨為凸顯新興科技在工作場域最理想與最糟糕的使用狀況。十多年來，他們透過數百次訪談與實地調查，深入世界生產鏈不同位置，看見大量勞工在薪酬過低且惡劣環境下勞動。

格雷厄姆解釋，所謂「自動化」並不是單純的「機器取代人類」，而是一種勞動轉移過程，部分工作在系統協助下被降級成低技術、高標準化的低薪任務，仍需大量人力來支撐、訓練系統，包含資料標註、內容審核、倉儲配送等。

雖然網際網路讓所有人成為全球供應鏈一環，格雷厄姆卻指出，殖民主義歷史依舊深遠影響著國際分工。

已開發國家獨占穩定與高薪職位，而低薪、危險、最不穩定的工作則外包至經濟邊緣地區。他表示這些勞工無權反抗，亦無談判空間，因為他們的工作隨時可被取代，且時刻受生產力監控軟體箝制，「工資與工作條件逐底競爭，已成為全球勞動市場的特徵。」

格雷厄姆提醒：「沒有人應該承受不公正的待遇，我們都屬於同一個全球生產網絡」，即便不是同理心驅動，大家出於自我利益也得關注這些勞動者。

AI科技的發展正驅動全球勞動市場劇烈轉變，他表示，今天在台灣看似穩定的工作，未來也可能被自動化或降級，最終，權力將集中擁有人工智慧系統與產品的少數經營者與大公司手中，我們都將受困於這場資本與科技的剝削網絡，被迫加速、加倍勞動。

●AI產業全球生產鏈網絡 沒有人能置身事外

「解決任何問題的第一步，就是意識問題的存在」，格雷厄姆認為「人工智慧」這個詞彙，太容易讓人認為只是在與聰明的機器互動，難以像品嚐公平貿易咖啡時，能意識到背後有農民在勞動，希望大家理解AI產業背後的勞工處境。

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格雷厄姆坦言，在這個體系中，個體的力量相當微小，唯一的改變方式就是透過不同類型的集體行動。回顧百年前，工人所受待遇與環境更差，所有權益與保障都是透過集體行動爭取而來，絕非企業出於善意，而是它們害怕工人的集體力量。

他希望全球工作者能透過跨國組織，捍衛彼此利益，同時消費者也能藉由支持友善勞動權益的公司表達觀點，共同為這些勞工爭取更公平的待遇，確保科技發展不再建立於剝削，而是邁向公平與永續。（編輯：李亨山）1140313

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