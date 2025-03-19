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影劇電玩人物化身布袋戲偶 工藝革新保留傳統藝術

2025/3/19 14:50（3/19 15:26 更新）
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金光布袋戲雕刻師蕭佟興從事製作布袋戲偶頭，已有20多年時間。他想延續偶頭雕刻的傳統藝術，創新挑戰製作其他戲偶。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
金光布袋戲雕刻師蕭佟興從事製作布袋戲偶頭，已有20多年時間。他想延續偶頭雕刻的傳統藝術，創新挑戰製作其他戲偶。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）金光布袋戲雕刻師蕭佟興、何育霖與偶衣師楊勝凱合作，以傳統布袋戲偶製作工法，找尋創新題材，將影劇、動漫、電玩人物製成布袋戲人形戲偶，希望透過新視角，發揚布袋戲傳統藝術。

金光布袋戲曾紅極一時，許多布袋戲迷會收藏戲偶。金光布袋戲雕刻師蕭佟興、何育霖製作木雕偶頭，造型及偶衣則由楊勝凱負責，作品透過狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作完成。他們挑選戲劇、動漫、電玩人物，以傳統技法製作戲偶。

傳統布袋戲偶以木頭雕刻，因3D列印技術進步，科技偶頭也應運而生。楊勝凱國中時就對布袋戲著迷，他告訴中央社記者，傳統木頭偶頭以樟木雕成，手作的神韻更鮮明，偶頭以「活眼活嘴」呈現，為布袋戲偶注入靈魂，還會散發淡淡樟木香氣。科技製作的偶頭，雖每顆都很像，神情較為生硬。許多戲迷目前仍獨愛木雕偶頭。

蕭佟興想延續偶頭雕刻的傳統藝術，跳脫傳統再創新，因此創造擬真和自創的布袋戲人形木雕偶頭。他蒐集電影主角的照片，尋找和五官臉型接近的木頭作為「粗胚」，創作人形偶頭，更保留「活眼活嘴」技法。

人形偶頭的製作過程繁複，偶頭刻出後以粗細不同的砂紙將表面磨平，上色過程從粉彩、噴漆、消光，視角色需求噴上膚質感的「顆粒」狀。楊勝凱指出，彷如化妝般，多層上色畫出漸層立體感，眉毛、眼線、嘴形、皮膚紋理與肌肉線條、皮膚斑點的描繪，對雕刻師的筆工和技術是一大考驗。

韓國影集「魷魚遊戲」曾引發熱潮，蕭佟興對戲中人生和人性刻畫感慨尤深，他製作其中一角色的偶頭，為保留角色獨有的笑容，創作採「活眼死嘴」。楊勝凱說，「活眼死嘴」雕法相較「活眼活嘴」的難度更高。

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作品完成後讓許多人驚呼，栩栩如生的布袋戲人形戲偶竟是由木頭製作而成，臉部表情維妙維肖，眼神充滿算計與謊言。這顆偶頭已成為其他買家的收藏品。

3人近日將電玩中的悟空角色，取其神韻並融入創新想法，創作出悟空木刻偶頭。楊勝凱提到，製作鎧甲時，一片一片釘上甲片後，再打版並調整比例，反覆失敗重做，耗時4個月完工。該作品完成後，再度引發討論，不少偶迷詢問想要作為收藏。（編輯：謝雅竹）1140319

#悟空
金光布袋戲雕刻師蕭佟興、何育霖共同完成電玩中的悟空人形偶頭，造型透過狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作完成。（狐九尾木偶工作室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
金光布袋戲雕刻師蕭佟興、何育霖共同完成電玩中的悟空人形偶頭，造型透過狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作完成。（狐九尾木偶工作室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
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