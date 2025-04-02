從舞台設計窺見時代 關渡藝術節特展致敬聶光炎

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）2025關渡藝術節今天宣布推出致敬台灣劇場設計師聶光炎的旗艦製作特展「凝視舞臺—聶光炎和我們的劇場時代」，回顧聶光炎50年職業生涯，窺見台灣表演藝術與劇場設計的發展歷程。

國家文藝獎得主、資深劇場設計師聶光炎生於1933年， 曾赴美國夏威夷州立大學戲劇系修習舞台設計，返國後深耕台灣現代劇場近一甲子，參與各種類型製作，包括舞台劇、舞蹈、歌劇、京劇、歌仔戲、崑劇、說唱、芭蕾舞劇等，設計資歷宛如台灣表演藝術發展史。

「凝視舞臺」特展由國立台北藝術大學戲劇學院與台灣技術劇場協會共同策劃。他們集結聶光炎作品的復刻模型、工作場景、手稿與劇場工作者訪談等珍貴資料，以聶光炎工作與生活思維進行展覽主軸編排，4月8日於關渡美術館展至5月18日，免費參觀。

北藝大戲劇學院院長、也是聶光炎學生的王世信今天在記者會表示，聶老師的設計為無數作品添彩，甚至救活整齣戲，為他辦展覽，是整個劇場界的共同心願。

策展顧問楊淑雯也感性補充：「劇場不是一個人的事情，是一群人的事。」她希望透過展覽，讓大家了解聶老師的工作態度，凝視並回顧屬於他與我們的時代。

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至於2025關渡藝術節部分，則由戲劇節目打頭陣，揭開藝術節序幕，另外，台日共製節目，由山峸製作設計與日本52PRO！劇團合作的「流浪樹」也將在台首演。

「流浪樹」以日本二戰前後的台日關係為主題，劇團製作人塚原大助今天特別現身記者會，期待透過劇場讓彼此連結學習。「流浪樹」將於6月26日至29日在台北藝術大學戲劇廳演出。（編輯：龍柏安）1140402