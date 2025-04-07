草間彌生展覽倒數1個月 週六延長開館現夜間魔力

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家草間彌生大展去年12月起在台展出，至今累計近10萬參觀人次；展期倒數1個月，北師美術館今天表示，從4月第1週開始，每週六將延長開館至晚間8時30分。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」去年12月21日起開展，共展出近70件作品，涵蓋繪畫、軟雕塑、拼貼作品、裝置作品、行為錄像與服裝，作品多為首次在台展出亮相，聚焦草間彌生藝術萌發初期，以及最具爆發性、實驗性的創作階段。

北師美術館今天發布新聞稿表示，展期進入倒數1個月，為回饋觀眾，北師美術館在閉展前每週六延長開館至晚間8時30分，讓觀眾體驗草間彌生夜間魔力，尤其2樓挑高展廳重點展品「圓點的強迫妄想」巨型裝置，夜幕降臨時映照著周圍透明落地窗，將搖身一變成為巨大鏡屋。

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北師美術館表示，為維護參觀品質並減少排隊時間，展覽採線上預約時段優先入場制，現場也開放少量票券，建議假日參觀民眾可先於網路購票平台購票，節省現場等待時間，或是儘量選擇平日參觀。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」，即日起於北師美術館展出至5月4日。（編輯：陳仁華）1140407