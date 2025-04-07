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金點新秀設計獎揭入圍名單 644件作品角逐年度大獎

2025/4/7 18:51（4/7 19:01 更新）
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2025年金點新秀設計獎入圍名單7日揭曉，計有644件作品進入決審。圖為傳達設計類入圍作品「新選擇冊」，由嶺東科技大學視覺傳達設計系學生創作。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月7日
2025年金點新秀設計獎入圍名單7日揭曉，計有644件作品進入決審。圖為傳達設計類入圍作品「新選擇冊」，由嶺東科技大學視覺傳達設計系學生創作。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月7日
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（中央社記者王寶兒台北7日電）2025年金點新秀設計獎入圍名單今天揭曉，此次報名作品達4862件，總共有644件作品進入決審，凡入圍決審作品，都可獲「金點新秀入圍獎」肯定，並在5月新一代設計展中角逐年度大獎。

金點新秀設計獎由經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，並由台灣設計研究院與台灣優良設計協會執行。今年金點新秀設計獎9大參賽類別、包裝設計特別獎，以及循環設計特別獎，共選出275件作品入圍決審；由台灣優良設計協會執行的「金點新秀贊助特別獎」，則有369件作品入圍。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，今年各類別入圍作品題材及表現豐富多元，體現台灣設計新銳們源源不絕的創意能量。如產品設計類的「More More Zoo 摸摸動物園」，是專為視障兒童設計的模組化立體教具，讓孩子透過觸覺和聽覺配對動物與生活環境，提供更友善的互動學習體驗。

還有傳達設計類的「新選擇冊」，針對台灣複雜的選舉制度，創意打造多樣化的書冊和公仔設計，為青年深入了解台灣的選舉結構及相關議題提供入門指引；數位互動設計類的「台客中心」，以互動式網站呈現25個台灣人特有行為，引領外國旅客透過地圖中台客身影。

金點新秀設計獎9大參賽類別將各評選出至少5名「金點新秀設計獎」得主及獎金2萬元，並另選出各類首獎「金點新秀年度最佳設計獎」1名，得主可獲10萬元獎金。

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「金點新秀包裝設計特別獎」及「金點新秀循環設計特別獎」則將各選出3名得主，每名頒發獎金2萬元。「金點新秀贊助特別獎」最大獎為優設金獎、優設銀獎各1名，各可獲得5萬及2萬元獎金。

2025新一代設計展預計5月9日至5月12日在台北南港展覽館2館登場。（編輯：李亨山）1140407

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