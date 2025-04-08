拉脫維亞作曲家新作首演 台灣音樂家參與演出

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）拉脫維亞作曲家扎路佩新作「我的祈禱」6日在首都里加（Riga）首演，旅居當地的台灣音樂家余沁芸參與演出，擔任打擊樂器獨奏，為「歐洲台灣文化年」系列活動在拉脫維亞揭開序幕。

扎路佩（Rihards Zaļupe）是拉國當代重要音樂創作者，也是近期奪得奧斯卡最佳動畫長片的「喵的奇幻漂流」（Flow）的配樂作曲家。「我的祈禱」是他為拉脫維亞大學女聲合唱團Balta創作的新作品，6日於歷史悠久的里加主教座堂舉行首演，吸引眾多民眾到場欣賞。

演出由合唱團與女高音、女中音、中提琴及馬林巴琴等音樂家共同詮釋，來自台灣的余沁芸擔綱打擊樂器獨奏，表現亮眼。扎路佩在作曲時採用西方宗教聲樂中較為少見的方式，在多個篇章中特別強化打擊樂器的角色，余沁芸的演出也為原本神聖肅穆的宗教音樂增添一抹活潑色彩，讓到場觀眾留下深刻印象。

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駐拉脫維亞代表處指出，國會友台小組主席契爾錢妮（Ingrida Circene）、外交委員會副主席柯茨瑪（Irma Kalnina）及前福利部長埃格利蒂斯（Gatis Eglitis）等政要皆應邀出席，見證台灣與拉脫維亞音樂交流成果。

「歐洲台灣文化年」為外交部與文化部攜手合作於今年在歐洲舉辦的一系列藝文活動，讓歐洲民眾可透過文化活動深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。駐拉脫維亞代表處表示，將持續響應活動，與拉脫維亞及愛沙尼亞兩國音樂界攜手合作，積極推動跨國音樂交流。（編輯：張芷瑄）1140408