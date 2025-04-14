英國佛教藝術展 台灣作品體驗傳統與現代對話

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（中央社記者黃佩珊倫敦14日專電）台灣藝術家吳季璁、李明維的作品受邀在英國曼徹斯特展出，展覽主題為「陰影與虛無：佛陀¹⁰」，邀請觀眾體驗一場傳統與現代的佛教藝術對話。展出到4月20日為止，免費入場。

「陰影與虛無：佛陀¹⁰」（Shadow and Void：Buddha10）由英國曼徹斯特藝術中心esea contemporary總監朱曉聞、義大利都靈東方藝術博物館（MAO）館長樂大豆（Davide Quadrio）共同策劃，靜態作品為東方藝術博物館最近修復公元7世紀到18世紀的佛教雕塑，動態作品為當代藝術家石原茂的聲音裝置，李明維、陸揚、孫遜、吳季璁的影像作品，以及鄭波的繪畫裝置。

踏進展出空間，首先映入眼簾的是一個閱讀角落，邀請人們靜心反思。接著觀眾將看到李明維的影像裝置作品「光之屋」，核心概念為「贈與、慷慨、沉默和奉獻」，主要在傳達佛教的慈悲。

吳季璁展出「寫生習作——觀音菩薩自在坐」影片作品。影片中，吳季璁以手電筒照亮東方藝術博物館館藏觀音像，吳季璁說，他主要在表達有關神聖性的概念會隨著時間持續演變。

主畫廊展示7尊從義大利都靈運至英國曼徹斯特的佛像，同時放映藝術家陸揚的動態視覺作品「移動神佛」，這部作品透過多維度光環，邀請觀眾藉由古代與當代作品的鮮明對比，體驗佛教新的崇敬儀式。

朱曉聞說，「陰影與虛無：佛陀¹⁰」是一項創新的合作計畫，從2022年開始，主要目的為研究、分析並重新詮釋東方藝術博物館館藏的佛教文物，探討問題為這些文物從何而來？為何在此？為什麼出現在義大利的博物館裡？它們究竟如何到達這裡的？這項計畫已變成為展覽，透過當代視角重新看待古老文物的意義、歷史與文化價值。

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展覽第1階段為2022年10月20日至2023年9月3日，主要圍繞東方藝術博物館的佛教文物與雕塑，當時引發了斷裂佛頭被孤立展示的質疑，認為許多文物都是在殖民背景下取得。

2023年5月第2階段的展出納入新的當代作品、數位內容及現場表演。這次第3階段展出1月就已經啟動，引進了更多影片創作和聲音裝置，同時展出古代文物與當代藝術，體驗和了解佛教藝術。（編輯：唐聲揚）1140414

在英國曼徹斯特展出的「陰影與虛無：佛陀¹⁰」是一項創新的合作計畫，透過當代視角重新看待古老文物的意義、歷史與文化價值。中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月14日

台灣藝術家李明維紀錄片創作概念為「贈與、慷慨、沉默和奉獻」，主要在傳達佛教的慈悲。（英國曼徹斯特藝術中心esea contemporary提供）中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月14日