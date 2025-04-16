布拉瑞揚舞團「我．我們」 追索排灣族中年承擔

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）布拉瑞揚舞團推出「我．我們」第二部曲，探討排灣族中年生命階段的智慧與承擔。在舞蹈、音樂與圖像交織的現場體驗中，觀眾或可從「關係」中看見「我」，也看見「我們」。

編舞家布拉瑞揚．帕格勒法表示，中年的生命時期不是衝在最前面，而是穩穩地站在群體中央，像一股「看不見的中間力量」。這次舞作回到「我」的本質，舞作大量運用舞團從未演繹過的雙人舞，探索愛、競爭、羈絆等人際關係，從情感透過肢體流動。

布拉瑞揚也強調，布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲作品核心puqulu，意指排灣族語中象徵中年階段的「智慧之腦」，是透過經驗與知識的累積，成為橋梁、連結群體的那個人。布拉瑞揚希望觀眾能放下預設，走進劇場感受，「即便沒有看過第一部曲，仍會在第二部曲中得到共鳴。」

根據兩廳院今天發布的新聞資料，這齣舞作由布拉瑞揚．帕格勒法編舞、金曲歌后ABAO阿爆（阿仍仍）擔任音樂統籌，圖繪設計磊勒丹，舞台設計王孟超，視覺藝術家徐逸君操刀影像設計，觀眾透過舞台既能投影也是道具的巨型白布，搭配圖繪、影像與燈光的變化，化為山巒、村落或海洋。

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阿爆分享，對她來說中年的定義是「修補斷裂」，她邀請曾入圍多項金曲，原住民音樂廠牌「那屋瓦少女隊」的歌手Kivi站上舞台，用古老又優美的歌聲與舞者一同演出，阿爆說這簡直是第二部曲的「秘密武器」。

兩廳院主辦2025TIFA布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲將於4月18日至4月20日登場，地點在台北國家戲劇院。（編輯：林恕暉）1140416