台文跨界 古典爵士雙戲版詮釋「末日前的冬之旅」

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）詩人鴻鴻與黑眼睛跨劇團打造音樂意象劇場「末日前的冬之旅」，重寫作曲家舒伯特的孤獨與希望，設計出復刻古典與台語爵士同台雙戲版本，把歐陸冰雪的旅程轉換為台灣風景。

德國浪漫主義詩人威廉．穆勒「冬之旅」中的24首詩，在奧地利作曲家舒伯特重新編排作曲後，成為情感層次豐富的聲音旅程，描寫一名失戀旅人在冬日流浪、向內凝視存在與傷痕的深淵，啟發無數音樂、舞蹈與戲劇創作。

北藝中心透過新聞稿指出，黑眼睛跨劇團此次將「冬之旅」改編為音樂意象劇場「末日前的冬之旅」，推出同台演出的「絕世復刻經典場」與「末日爵士重生場」兩種版本，觀眾可一覽原汁原味的古典德語版，也能體驗與時代共鳴的台語爵士版。

古典版由男中音趙方豪搭配鋼琴家蘇映竹演出，演唱舒伯特的德語歌曲，中譯歌詞選用聲樂家金慶雲詩意譯本「冬旅」；爵士版則由爵士女歌手林理惠演唱謝明諺全新編曲，詩人鄭順聰重新填詞的台語版本，展開一場台文與音樂的跨界冒險。

黑眼睛跨劇團藝術總監鴻鴻表示，這就像一部電影，畫面不變搭配兩套聲軌，不僅語言不同，音樂風格也南轅北轍。

鴻鴻形容，台語版歌詞口語不失典雅，與其說是翻譯，更像是重寫，以台語聲韻填入德語旋律，是高難度挑戰。鄭順聰則分享，轉譯過程也像把歐陸的冰雪荒原轉為熟悉的台灣風景，代入許多台語歌曲的「悲戀」情境，甚至打趣自己想像著「半夜被老婆趕出門」的心情進行填詞。

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舒伯特的「冬之旅」是一封獻給生命的終極情書，撫慰世間寂寞者；鴻鴻也認為，「末日前的冬之旅」是獻給當下的情詩，期待未來將台語爵士版錄製成專輯，讓孩子們能代代傳唱這套的台語版「冬之旅」。

「末日前的冬之旅」將於19、20日在台北表演藝術中心球劇場演出。（編輯：陳政偉）1140417