零雨獲頒紐曼華語文學獎 鼓勵女性詩人投入世界

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）美國第9屆「紐曼華語文學獎」日前在奧克拉荷馬大學舉行頒獎典禮，本屆得獎者台灣詩人零雨親自赴美領取殊榮，鼓勵當代女性詩人投入廣大的世界，創造屬於自己詩的國度。

「紐曼華語文學獎」（Newman Prize for Chinese Literature）於2008年設立，是美國第一個專為華語文學設立的獎項，每2年由國際評審委員公開票選出獲獎者，以表彰華語散文或詩歌體現人類共同處境的卓越成就。

零雨是繼楊牧（2013年）、朱天文（2015年）、張貴興（2023年）之後，第4名獲得這項殊榮的台灣作家，顯現台灣詩歌在世界華語文學的潛力和代表性。零雨致詞時誠摯表示，她以詩的形式，見證半世紀以來台灣社會劇烈的變化，鼓勵當代女性詩人投入廣大的世界，創造屬於自己詩的國度。

文化部今天透過新聞稿表示，為配合本屆紐曼華語文學獎，駐休士頓台灣書院特別與奧克拉荷馬大學合作，在該校華語文學翻譯檔案館展出台灣現代詩主題文件展，包含由零雨、夏宇、鴻鴻、阿翁、曾淑美等共同創立的「現在詩」刊物，呈現台灣現代詩歌文學歷程上的豐富樣貌。

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同時也舉辦詩歌圓桌論壇，由奧克拉荷馬大學國際研究學院代理院長兼紐曼文學獎主辦人石江山（Jonathan Stalling）、本屆提名學者英國倫敦大學亞非學院教授Cosima Bruno、香港大學教授王學權（亦為零雨2022年作品「女兒」詩集英文版譯者）朗讀詩作及譯文，分享創作與語言轉譯的文化內涵。

零雨此行除了領取紐曼華語文學獎外，4月1日將參加駐休士頓台灣書院與德州大學奧斯汀分校亞洲研究學系及比較文學研究所合辦的台灣文學交流座談會。（編輯：張雅淨）1140331