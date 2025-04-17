千里眼順風耳領軍 紙風車啟動反毒劇守護下一代

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）紙風車劇團出動「千里眼」與「順風耳」大仙領軍，前進台北市國語實驗國小，為持續演出校園反毒劇開場，象徵校園反毒守護學童安全，期望戲劇深入校園，增加青少年認知並拒絕毒品的能力。

「紙風車青少年反毒戲劇工程」今天舉行反毒宣誓記者會，由紙風車劇團「千里眼」與「順風耳」大仙領軍，帶領媽祖廟眾小仙開場，象徵守護學童安全。劇中將新興毒品偽裝成糖果、奶茶、巧克力等，引導孩子識破誘惑，並以「乾坤防護網」將毒品「封印」，表達全民反毒決心。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，紙風車劇團推動反毒戲劇工程至今已邁入第13年，毒品樣態日益多元，防治工作更需創新與擴大。今年紙風車劇團動員雙組演出團隊，演出場次提升到152場，以全新道具與布景前進校園。

教育部自2015年起連續11年支持，今年更主動聯繫各縣市教育局、處，協助統籌全台場次安排，至今已有超過300所學校響應申請。次長張廖萬堅表示，戲劇是最具影響力的教育媒介之一，孩子從中可學習正確認識毒品，培養自我保護意識。教育部將持續結合民間資源，強化防毒宣導效益。

近年新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）搭配電子菸具吸食，因取得容易、成本低廉，在校園氾濫。根據衛福部「濫用藥物檢驗通報資訊系統」資料，2024年1月至10月檢出2905件施用案，相較於2023年暴增132倍，成為校園毒品問題增長幅度最大的危機。

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法務部保護司副司長林秀敏表示，相信透過戲劇的方式，能夠讓反毒理念深植小朋友們的內心。

張敏宜表示，紙風車反毒工程8成經費來自企業與民間支持，長期贊助單位包括富達鋼鐵、台灣產物保險文教基金會等等，兆豐銀行文教基金會董事陳昭蓉表示，未來將會持續支持反毒教育戲劇，善盡企業社會責任，並期望拋磚引玉，讓更多資源投入反毒行列。（編輯：林恕暉）1140417