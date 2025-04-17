台日學生養成方式大不同 公視探索文化差異

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（中央社記者邱祖胤台北17日）台灣學生習慣服從權威，日本則從小塑造準時、有禮貌、努力工作等特質，「公視主題之夜SHOW」本週五播出紀錄片「日本人的養成」，並在節目中探索兩國文化差異。

根據公共電視今天發布新聞稿，導演山崎艾瑪深入東京一所公立小學，以1年時間密切跟拍1、6年級學生，觀察他們如何學習成為日本社會一分子，揭示日本獨特的教育方式。

影片後論壇邀請導演王小棣、作家李文成與美國YouTuber賴泰迪，以及近30位公民來賓，共同探究「台灣人」集體特質與文化心理。

王小棣分享，自己曾在課堂上進行「收錢測試」，她一上課就說：「班長是哪一位，跟大家收兩百塊錢。」結果班上同學們竟都沒問原因就照做，令她十分意外，這個小實驗揭示了台灣學生對權威的習慣性服從。

賴泰迪則從跨文化視角提出台美教育最大差異在於「提問文化」，他指出，台灣通常「視提問為麻煩」，而美國則視為積極投入與求知慾的表現，也提及美國沒有「輩分」的概念。

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王小棣建議可參考「日本人的養成」所呈現讓學生積極參與公共事務的做法，提出將「親自所作視為有所獲得」的概念，以從小培養被賦予責任和「群體意識」的特質。

「公視主題之夜SHOW–日本人的養成」，18日晚間10點在公視頻道首播，19日上午七點半重播，完整版節目內容已上架「公視+」影音平台。（編輯：龍柏安）1140417