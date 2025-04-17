音樂劇「老闆～來碗陽春麵」 金曲穿越世代記憶

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）用一碗麵勾起世代記憶，春河劇團推出沉浸式音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」以麵攤老闆娘故事為主軸，與傳唱度極高的華語金曲穿插，帶領觀眾穿梭時空回到80年代台北。

「老闆～來碗陽春麵！」由知名作詞人嚴云農擔任編劇與導演，與李俊宏共同執導，集結郎祖筠、陳隨意、黃浩詠、韋以丞共同主演。

全劇故事設定在台北一家麵攤，店裡播放著多年前某個廣播節目的錄音檔，吸引了喜歡懷舊氛圍的客人與媒體關注。原來，這個節目的主持人正是老闆娘鶯鶯的母親。為了紀念母親，鶯鶯整理母親的節目音檔，每當熟悉的歌聲，如「你怎麼捨得我難過」、「張三的歌」到「明天會更好」響起時，彷彿時光倒流。

嚴云農表示 : 「身為六年級前段班的同學，很懷念以前相對簡單純粹的時光，所以製作這部戲，希望能重現80年代的台北」，廣播節目則陪伴了他整個求學時期，也是他與音樂結緣的開始，因此成為作品裡的重要元素。

特別的是，全劇更打造沉浸式體驗，直接把陽春麵攤搬上舞台，演員還會把麵食端進觀眾席，讓大家能邊看戲、邊品嚐好味道；現場歌曲皆由那卡西老師伴奏，演員現場演唱。

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劇組今天加碼透露，假日場還有特別嘉賓苗可麗、柯大堡、王仁甫、康康參與，期待帶給觀眾更多驚喜火花。

「老闆～來碗陽春麵！」將於6月6日至22日，在台北PLAYground空總劇場演出19場。（編輯：管中維）1140417