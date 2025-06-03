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故宮南院翰墨新展上演美食秀 「視吃」古人珍饈百味

2025/6/3 12:52（6/3 14:01 更新）
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故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出文化部指定國寶黃庭堅「書苦筍賦」，此作為黃庭堅抒發對苦筍的愛。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出文化部指定國寶黃庭堅「書苦筍賦」，此作為黃庭堅抒發對苦筍的愛。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）故宮南院「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展即日展出黃庭堅、董其昌、齊白石、張大千等書畫名家描述美食的字帖、畫作，邀請觀眾以逛菜市場挖寶的心情，一探書畫文物裡的吃吃喝喝。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞稿表示，「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」開展，本展覽分為「黃庭堅惜福餐」、「蘇學士帶你吃和喝」、「大千上菜」、「男人逛菜市場」、「其他好料」等單元，共計展出41件。

策展人故宮博物院書畫文獻處助理研究員吳誦芬表示，本次展覽同時展出宋朝黃庭堅3件珍品，其中「書苦筍賦」、「書糟薑銀杏帖」是文化部指定國寶，而「山預帖」（山芋）是重要古物。

吳誦芬說，黃庭堅愛吃「苦筍」，而且吃得太多，引起至少十人勸他別吃，因而寫「書苦筍賦」抒發對苦筍的愛，還將苦筍喻為賢士忠諫；「書糟薑銀杏帖」是黃庭堅與友人互贈土產的往來書信；「山預帖」是黃庭堅書寫對放了5個月、發芽長葉的山芋也烹飪下嚥，還將這類惜福料理拿來引述為人才不可輕棄的道理。

此外，「蘇學士帶你吃和喝」單元，展出乾隆皇帝刻入「三希堂法帖」的蘇軾「書洞庭春色、中山松醪二賦卷」、清代書法名家何紹基行書寫蘇軾「酒經」記載釀製加飯酒的SOP；談生猛海鮮的明朝董其昌「臨蘇氏六帖」及談美味豆粥的民國譚延闓「行書蘇軾豆粥詩」等，都值得東坡迷前來「視吃」。

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吳誦芬說，另展出張大千的自畫像「乞食圖」，他於一旁題詩自嘲以賣畫來「乞食」；明董其昌「書七言律詩」，記四月初八佛誕日的「麥餅宴」，筆畫圓勁秀逸，行距疏朗，帶有平淡空靈之感；齊白石「酒柿」，構圖雖簡，卻巧妙利用酒罈、百合與柿子取得諧音祝福與畫面的平衡。

故宮南院「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止。（編輯：陳清芳）1140603

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故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出畫家齊白石作品「酒柿」，構圖雖簡，卻巧妙利用酒罈、百合與柿子取得諧音祝福與畫面的平衡。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出畫家齊白石作品「酒柿」，構圖雖簡，卻巧妙利用酒罈、百合與柿子取得諧音祝福與畫面的平衡。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出畫家張大千的自畫像「乞食圖」，他於一旁題詩自嘲以賣畫來「乞食」。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
故宮南院「呷飽未－故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，展出畫家張大千的自畫像「乞食圖」，他於一旁題詩自嘲以賣畫來「乞食」。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月3日
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