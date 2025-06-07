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百年老屋活化 長源醫院鹿港歷史影像館開幕

2025/6/7 16:34（6/7 16:46 更新）
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迎接「長源醫院–鹿港歷史影像館」開幕，「源起新生：百年醫院的文化再現」開幕茶會7日舉行，彰化縣長王惠美（右3）、長源醫院榮譽館長許正園（右2）等人出席共襄盛舉。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年6月7日
迎接「長源醫院–鹿港歷史影像館」開幕，「源起新生：百年醫院的文化再現」開幕茶會7日舉行，彰化縣長王惠美（右3）、長源醫院榮譽館長許正園（右2）等人出席共襄盛舉。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年6月7日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化鹿港百年歷史建築「長源醫院」歷經5年修復，規劃為鹿港歷史影像館今天開幕，館內以文化策展為主軸，1樓有常設展、2樓特展及光雕互動、3樓和洋茶席、頂樓可俯瞰鹿港景色。

「源起新生：百年醫院的文化再現」開幕茶會今天在「長源醫院-鹿港歷史影像館」舉行，彰化縣長王惠美出席表示，感謝醫師許正園、雄本老屋團隊以許家三代故事為軸心，透過研究、訪談、文物蒐集、影像資料彙整，讓珍貴鹿港鎮老建築轉化為地方百年文化基地。

根據彰化縣文化局資料，長源醫院歷史可追溯至清代與日治時期，建築原由醫師許讀經營，見證鹿港百年變遷，2020年在文化局補助下，修復騎樓、天花板、牆面等，並規劃成為鹿港歷史影像館，隔年修繕團隊進駐，以許讀、攝影師許蒼澤的視角，講述長源醫院故事。

文化局表示，後續再協助屋主醫師許正園申請文化部私有老建築保存再生計畫，修復2至3樓空間，包含內外牆、結構補強、門窗重整等，儘管長源醫院歷經蟲蛀、漏水、風災，但在許家人努力下，保存這棟百年老屋，不僅成為鹿港歷史見證，也成為新的文化地標。

王惠美說，許正園祖父許讀1925年學成歸鄉，在鹿港老宅開設長源醫院，許正園父親是已故攝影師許蒼澤，在鹿港攝影記錄超過半世紀，為台灣留下許多庶民圖像重要作品；許正園基於對家族情感及使命，重新賦予這棟建築新生命。

許正園表示，修繕竣工是另一階段開始，配合文化部老宅計畫，與雄本老屋團隊簽訂25年不收租金合作契約。「長源醫院-鹿港歷史影像館」展示父親許蒼澤一生拍攝的25萬張照片，也看到祖父許讀當時走過歲月，讓民眾可在這棟建築感受百年來生活痕跡，包含醫學、人文、攝影、音樂，每次都有不盡相同心得與感想。

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雄本老屋共同創辦人蕭定雄說，修復團隊以「博物館標準」小心保存老屋所有物件，並與許讀後代共同篩選最具代表性物品，修繕期間也盡力滿足家族需求，如搭建臨時設施讓家屬能繼續在原位拜祖先，確保祭祀不中斷，修復期間也透過販售愛玉、辦小型展覽等方式，持續對外開放，讓民眾了解老屋修復過程與意義。

蕭定雄表示，老屋活化非一次性工程，而是需要長期維護與陪伴過程，老屋修復不追求百分百完美，而是與家族及縣府團隊等各方共同協商後齊心協力完成，也感謝縣府團隊用心付出，讓民眾能參觀這座充滿百年歷史的長源醫院。（編輯：李錫璋）1140607

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許蒼澤
許蒼澤蔡明德章光和叢書發表 蔡期許繼續拍下去
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