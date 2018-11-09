就服法三讀 侵害移工權益最重罰30萬

（中央社記者溫貴香台北9日電）立法院今天三讀修正通過就業服務法部分條文，為避免雇主或仲介侵害移工權益，條文中規定違者最重可罰新台幣30萬元，修法讓移工人權保障等議題明確化且往前邁進。

民進黨立委吳玉琴國會辦公室晚間發布新聞稿表示，隨著台灣以及國際人權發展趨勢與時俱進，這次提案修法明確劃定基於人權保障不可踰越的紅線，並課予違法的罰則。

吳玉琴表示，立法院三讀就業服務法部分條文，有三項重點，第一，明確限制人力仲介「服務」的分際，即是仲介不得違反雇主與移工的意思扣留許可、身分等文件，以及仲介從事業務使雇主與移工的權益受損皆須受罰，違者處新台幣6萬至30萬元。

第二，吳玉琴說，明確劃定雇主與仲介「管理」不得跨越的紅線，也就是仲介執行業務時涉性侵害、人口販運、刑事重罪罰款30萬至150萬元，並吊銷執照五年內不得申請；仲介知情移工遭受性侵害、人口販運、妨害自由、重傷害、殺人未於24小時通報，處6萬至30萬元。

第三，她表示，行方不明通報機制趨向嚴謹並增設救濟程序，也就是移工有連續3日行方不明的情事，雇主尚有通報的責任，但是必須以書面載明相關事項，另移工若遭受雇主謊報，得向地方勞工局處申訴，經查證屬實，則恢復合法居留與工作權。

吳玉琴國會辦公室表示，這是繼105年底就業服務法修正移工不用3年出境一次之後，又一次在藍領移工的聘僱制度上，充分表現出台灣對東南亞國家來台工作人民疼惜與保護的誠意，也是給台灣人權里程碑以及給東南亞國家移工的第2份大禮。

吳玉琴表示，在總統蔡英文大舉推動新南向政策的當下，政府當然應該在移工、雇主、人力仲介三方的權利、義務，做出更為合理的法律架構規範。（編輯：林沂鋒）1071109