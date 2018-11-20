台股盤中科技類股疲弱 生技股抗跌

（中央社記者韓婷婷台北20日電）科技股疲弱，生技股再度成為資金轉戰撐盤要角，除了以新掛牌還在蜜月期的羅麗芬-KY為首的美麗概念股相對抗跌外，新藥的浩鼎、中裕等也見到久違的反彈。

美國科技股重挫，台股電金熄火，蘋概股續弱，半導體類股加入修正波，生技類股則逆勢力撐紅盤，截至12時10分止，上市生技類股指數上漲0.58%，來到53.51點，在八大類股皆走跌下，表現相對抗跌。

深耕大陸市場美容護膚多年的羅麗芬-KY 19日以每股105元掛牌上市，掛牌首日大漲31.9%，今天早盤開低後快速翻紅持續上漲，盤中漲幅一度超過7%，激勵同屬美麗概念股的佐登-KY、達爾膚、訊聯等紅盤表現。

高端疫苗19日宣布與全球頂尖的美國國家衛生研究院簽訂「呼吸道融合病毒」（RSV, Respiratory Syncytial Virus）疫苗研究授權合約。也激勵今天股價開高，力撐紅盤表現。

原料藥大廠神隆近期積極跨足針劑製劑領域，目前有兩項產品經由簡易新藥上市程序(ANDA)研發上市，日前抗血癌學名藥攜手美國合作夥伴Sagent進入美國市場，自行研發的抗凝血製劑授權印度藥廠，並成功取得美國市場藥證，營收可望逐步於明年挹注，激勵神隆今天股價續強，早盤漲幅超過6%。

新藥的浩鼎、中裕今天也見到反彈，盤中漲幅分在1%到3%多間。歷經董事長賣股風波連跌14根停板，震盪打底後的康友-KY今天開小高後股價逐步震盪走高，截至12時20分止，漲幅超過4.5%，基亞盤中漲幅也超過4%，都見到人氣加溫。（編輯：黃國倫）1071120