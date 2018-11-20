日產董事長涉弊遭逮 下屬同意認罪協商

（中央社東京20日綜合外電報導）日本爆發日產汽車董事長戈恩涉短報薪資遭逮的重大案件，主導偵辦的東京地方檢察廳特別搜查部，傳出已與戈恩下屬員工達成認罪協商協議。

日本產經新聞報導，64歲的日本汽車製造商日產汽車公司（Nissan Motor Co.）董事長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌與日產汽車代表董事凱利（Greg Kelly）共謀，在2010年度到2014年度的5年間，僅在有價證券報告書登載約49億8700萬日圓的薪資，但戈恩的薪資高達約99億9800萬日圓。

戈恩涉嫌短報薪資，昨天遭檢方調查後被逮捕。相關人士透露，特搜部已跟戈恩下屬員工達成認罪協商協議。

日本法律過去並不認同認罪協商制度，但幾年前開始出現應導入認罪協商制度的聲音。經過討論，2016年5月修正通過刑事訴訟法，認罪協商制度在今年6月1日正式上路。

認罪協商制度上路後所適用的第一起案件，是三菱日立電力系統公司（Mitsubishi Hitachi Power Systems）社員的收賄事件，第2件就是這次的日產汽車戈恩案。

相關人士說，戈恩涉提出登載不實的有價證券報告書，他的下屬也有參與；這名下屬同意作證並提出相關證物，盼以認罪協商換取未來司法審判減輕其刑。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官菅義偉說，對事態發展至此感到非常遺憾，由於目前特搜部仍在偵查中，無法多做評論。

記者詢問這起案件是否會影響日本經濟，菅義偉說，政府會關注事態發展。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1071120