傳iPhone砍單重創科技股 亞股全倒

有報導傳出，美國科技業巨擘蘋果公司已刪減熱門手機iPhone的生產訂單。圖為蘋果新手機iPhone XS系列。（中央社檔案照片）

（中央社香港20日綜合外電報導）由於蘋果公司的iPhone需求再度引發疑慮，亞洲股市今天在科技股領跌下重挫收黑。日本日產汽車公司董事長戈恩因涉嫌財務不法遭到逮捕，日產和同業三菱汽車股價攜手挫低。

股市維持短暫兩日平穩後，交易場內再度彌漫恐慌氣氛。因有報導傳出，美國科技業巨擘蘋果公司（Apple Inc.）已刪減熱門手機iPhone的生產訂單。

一星期前，一家蘋果公司的供應商才暗示蘋果砍單。連串消息令人益發揣測，最新款iPhone的銷量並不如預期。

蘋果股價昨天在美國股市收盤大跌4%，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet和微軟（Microsoft）等美國科技業巨擘股價也跟跌，跌幅最少3%。

這股賣壓滲透到今天亞股，亞洲蘋果供應商股票也遭拋售。在東京股市，日本顯示器公司（Japan Display Inc.）股價重摔超過10%，使得過去一週市值蒸發約1/3；阿爾卑斯電氣公司（Alps Electric Co.）股價也下挫1.8%；其他科技企業中，索尼公司（Sony Corp.）股價重挫3.1%。

香港股市方面，重量級個股騰訊應聲收挫3.3%，舜宇光學收盤下跌2.4%。

亞股大盤今天同樣跌勢沉重，因數項議題令投資人擔憂。市場焦點如今轉向下週將在阿根廷召開的20國集團（G20）高峰會，屆時美國總統川普預期將和中國國家主席習近平會商貿易事務。

香港和上海股市今天收盤分別重挫2%和2.1%，東京股市也收挫1.1%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷和台北股市收盤全都顯著下跌。

日本檢方查出，日產汽車公司（Nissan Motor Co.）董事長戈恩（Carlos Ghosn）多年來短報薪資，因此將他逮捕。日產汽車和結盟企業三菱汽車公司（Mitsubishi Motors Corp.）準備罷黜戈恩，兩企業股價今天收盤分別大跌5.5%和6.9%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1071120