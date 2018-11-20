雷諾日產聯盟董座戈恩被捕 法財長點名他下台

（中央社巴黎20日綜合外電報導）日本日產汽車董事長、同時也是法國雷諾汽車董事長兼執行長戈恩，昨天在日本被捕。法國財政部長勒麥爾今天表示，戈恩不適合繼續領導雷諾，敦促雷諾立即成立臨時管理團隊。

帶領日產脫困重生的戈恩（Carlos Ghosn）是汽車業最知名的領袖人物之一，昨天在日本被捕。雷諾的日本夥伴日產表示，戈恩不但涉嫌以公司費用支付個人支出，多年來還短報所得薪酬。

日產擬於22日開會解除戈恩的董事長職位。

勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴法國新聞電台（France Info）：「戈恩不適合繼續領導雷諾。」

「不過我們尚未要求戈恩正式退出董事會，原因很簡單，我們尚未掌握任何證據，因此將遵循適當的法律程序。」

法國政府是雷諾股東之一，持有15%雷諾股權，也因此握有日產43.4%股權。

勒麥爾要求雷諾董事會數小時後開會，因應身兼董事長和執行長的戈恩被捕，成立一個臨時管理團隊。

雷諾股價盤中一度挫4.81%，目前跌幅縮小至2.59%。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1071120