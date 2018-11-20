日產董座短報薪資被捕 也涉挪用公款多國買豪宅

（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本汽車製造商日產汽車董事長戈恩涉嫌短報薪資被檢方逮捕，今天又傳出他涉嫌挪用日產公款在4個國家買豪宅，他家族旅遊的費用也由日產支付。

64歲的日產汽車公司（Nissan Motor Co.）董事長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌與日產代表董事凱利（Greg Kelly）共謀，在2010年度到2014年度的5年間，僅在有價證券報告書登載約49億8700萬日圓（約新台幣13億8738萬元）薪酬，但戈恩實際薪酬高達約99億9800萬日圓。

戈恩涉嫌違反金融商品交易法，昨天遭到東京地檢特搜部逮捕。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞等多家主流媒體報導，戈恩也被懷疑在沒有業務正當理由的情況下，讓日產支付他在巴西里約熱內盧、黎巴嫩貝魯特、法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹4個國家買豪宅的費用。

NHK報導，日產以投資汽車尖端科技為名，在海外設立相關公司，至今已出資約60億日圓，但其中有20億日圓被用來購買里約熱內盧的豪宅、貝魯特的住宅或改建等費用。

日產在海外設立的相關公司除了提供戈恩住宅以外，幾乎沒做什麼事業，因此戈恩被懷疑是以私人目的，讓日產出錢當作投資資金。

朝日新聞報導，公款買豪宅一事由凱利主導交易，並指示社內職員做事務性處理。買房等費用估計達數十億日圓，但這都沒當成薪酬記入有價證券報告中。

NHK報導，汽車評論家國澤光宏分析指出，戈恩的經營手腕確實是世界一流，但戈恩擁有絕大權力，只有他欽點的人才能出頭天，造成沒人敢反駁他的情形。

戈恩被逮捕是否會影響日產今後的經營，國澤表示，日產至今幾乎都由戈恩做決定，沒培養接班人，日產失去戈恩之後，最感到苦惱的應該是日產經營高層。日產本身的經營、日產與法國雷諾汽車、日本三菱汽車公司之間的合作該如何進行，都是個難題。（編輯：林憬屏）1071120