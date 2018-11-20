印美貿易爭端無法磋商解決 印度請WTO介入

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度官員透露，印度與美國在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下的雙邊磋商無法解決問題，印度決定要求WTO針對美國關稅壁壘行為成立爭端解決小組。

美國總統川普政府最近對某些鋼鐵與鋁製品徵收25%和10%的進口稅，導致印度、俄羅斯、挪威、加拿大、墨西哥、歐盟等透過WTO架構，尋求與美國就此解決爭端。

「印度新聞信託社」（PTI）今天引述不具名的印度官員說，印度遵循WTO程序，在WTO爭端解決機制下與美國雙邊磋商無法解決問題後，決定再按WTO程序，要求針對美國上述關稅壁壘行為成立爭端解決小組。

這名官員指出，印度已與上述與美國有相同爭端的國家和區域組織討論相關問題，希望針對美國的貿易行為可形成一個共同的爭端解決小組。

根據官方統計，印度每年向美國出口約16億美元的鋼鐵和鋁製產品。印度官員說，美國對鋼鐵和鋁製品的關稅行為對印度企業出口造成影響，也不符合全球貿易規範。

印度尼赫魯大學經濟研究與規劃中心教授達爾（Biswajit Dhar）表示，美國調高某些鋼鐵和鋁製品的關稅不僅影響印度對這些商品的出口，還會影響全球貿易。

達爾認為，美國調高鋼鐵與鋁製品關稅是基於這些產品進口對美國安全形成威脅的觀點，但這項觀點不能成為提高關稅的理由。

為報復美國調高某些鋼鐵和鋁製品關稅，印度也決定增加從美國進口的杏仁、核桃、豆類和鋼鐵等29項商品關稅，這項行動將在12月17日生效。

印度和美國也捲入在WTO架構下的其他一些貿易爭端，這些貿易爭端包括家禽、太陽能、鋼鐵等商品和出口獎勵等領域。

印度2017到2018財政年度對美國的出口額約480億美元，同期自美國的進口額為267億美元。一些專家說，由於印度對美享有貿易順差，印美貿易爭端遲遲無法解決將不利於印度。（編輯：林憬屏）1071120