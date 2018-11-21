興能高科技股票開標 承銷價18元

（中央社記者韓婷婷台北21日電）電池廠興能高科技上市前競價拍賣今天開標，得標加權平均價格為每股新台幣23.4元，承銷價訂為18元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，興能高辦理競價拍賣股數6936仟股，公開申購股數為2333仟股(含過額配售600仟股)，此次參與投標合格標單共1012筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股22.22元與30元，得標加權平均價格為每股23.4元，承銷價則訂為18元。

興能高競價拍賣後，11月23日至27日為公開申購期間，11月29日為公開抽籤日。

興能高科技專注小顆電池，主攻穿戴式電子裝置產品，預計12月上旬掛牌上市，董事長邢雪坤表示，第4季淡季不淡，因應客戶需求，昆山廠已進行擴產，新產能預計明年第2季投產，初期月產能規劃擴增200萬顆，增約66%產能。

邢雪坤表示，由於客戶需求強勁，訂單能見度到明年3月，目前產能滿載，預計除了春節期間有員工流動問題外，應該可以持續滿載到第1季。興能高目前月產能為300萬顆。新廠最大產能可達月產500萬顆，2019年初步規劃增加200萬顆產能。

興能高成立於1997年3月，統一企業為原始股東，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等。（編輯：楊玫寧）1071121