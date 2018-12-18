永齡攜默克簽MOU 深耕生醫合作四大領域

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）永齡健康基金會今天與默克集團（Merck）正式簽署合作備忘錄，成立H.Spectrum & Merck Innovation Lab，結合雙方的生醫新創與醫療科技資源，在四大領域合作。

永齡健康研究院院長楊泮池、鴻海健康科技事業群董事長吳良襄代表永齡健康基金會，與默克集團執行董事暨特用材料事業體執行長貝克曼（Kai Beckmann）和亞太區默克生技製藥事業體副總裁穆斯托（Andre Musto）簽署。

雙方將在包括生物晶片感測器及介面、液態活檢、以病人為中心的醫療管理服務方案及精準醫學等領域合作。

H. Spectrum & Merck Innovation Lab將積極找尋新創團隊解題，並期望新創團隊加速後，能真正為生醫界帶來以病人為中心的的解決方案。

鴻海集團旗下健康科技事業群正在研發精密生命科學檢測儀器與建構健康互聯網平台，佈局精準醫學以及智能健康的商業模式。

永齡健康基金會由鴻海董事長郭台銘創辦，健康基金會旗下的H. Spectrum是專注在健康、醫療、科技等領域的青年創業平台及創業社群，透過創業課程、實戰演練、業界導師與發表舞台，增加在醫療照護領域創業成功的機率。

H. Spectrum從2015年成立以來，孵化近80組新創團隊，並累積超過400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才脈絡，並藉由年度大型TRANS國際生醫新創論壇，鼓勵國際創投與醫藥大廠聚焦亞洲發掘投資標的。（編輯：郭萍英）1071218