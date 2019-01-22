台股量縮整理 封關前仍有機會衝萬點

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股休市，台股盤中量縮震盪。法人預估，農曆春節前台股走勢盤堅，應不會有長假前賣壓湧現，大盤指數在封關前，有機會觸及萬點後觀望。

美股休市，台股今天在平盤之下量縮震盪整理，仍守住短期均線之上。

截至10點50分，台股加權指數來到9864.02點，下跌25.38點，成交值相對萎縮來到新台幣372.55億元。電子股盤中跌0.43%，金融股小跌0.11%。

主要電子權值股盤中整理休息，其中蘋概股台積電來到220元，小跌0.45%，股王大立光來到3730元，小漲0.27%，鴻海來到70.7元，跌0.7%。日月光投控來到58.9元，小漲0.1%。聯發科來到243.5元，小跌0.4%。

被動元件族群國巨來到318元，跌0.63%。華新科來到165.5元，跌1.49%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤附近整理。

兆豐國際投顧表示，美股休市，外資休息，市場今天觀望氣氛濃厚，台股量縮整理，預估今天量能在700億元左右。

觀察台股後市，兆豐國際投顧指出，目前利多和利空消息均告一段落，半導體產業對第1季市況看法保守已經反映在之前的股價表現，基本面利空出盡，而美中貿易戰或可逐步明朗。

兆豐國際投顧預期，農曆春節前台股走勢盤堅，市場持股相對偏低，應不會有長假前賣壓湧現，封關前大盤指數有機會觸及萬點，不過萬點之上，市場心理預料將有壓力，台股可能在萬點關前觀望。（編輯：鄭雪文/楊凱翔）1080122